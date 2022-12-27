«Ледяные» миллионы: сколько получили за год Валиева и другие звезды российской «фигурки»

В России завершился старт сезона отечественного фигурного катания. Он стал главным событием для российских фигуристов, поскольку Запад в очередной раз отстранил наших спортсменов от международных стартов. По итогам самого щедрого на призовой фонд чемпионата России «ТИ-Спорт» разбирает доходы главных звезд Этери Тутберидзе за календарный год.

Больше всех за этот первый санкционный год из фигуристок заработала Камила Валиева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Валиева – самая богатая фигуристка России в 2022 году

Несмотря на санкции, уходящий год не стал менее прибыльным для представительниц фигурного катания. Даже с учетом отстранения от международных турниров фигуристки все равно успели поучаствовать в чемпионате Европы в январе и на Олимпийских играх в феврале. Компенсировать недостаток этапов мирового Гран-при и чемпионата мира спортсменки сумели выступлением на отечественных стартах, где в этот раз были повышенные призовые. В том числе на Гран-при России и чемпионате страны.

Больше всех за этот первый санкционный год из фигуристок заработала Камила Валиева. По подсчетам призовых из официальных источников, ее доход от выступления на соревнованиях за 2022 год составил 17,492 млн рублей. Она безоговорочный лидер среди всех фигуристов страны.

На российских турнирах фигуристка заработала 3,875 млн рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Наибольшие призовые фигуристке принесли Олимпийские игры. Валиева выиграла командный турнир на Олимпиаде, что принесло 12 миллионов рублей. В эту сумму вошли 4 млн за победу на ОИ от властей страны, 4 млн призовых от Фонда олимпийцев, а также еще 4 млн рублей от мэрии Москвы как представителю столичной школы «Хрустальный». Чемпионат Европы, где у Камилы было золото, принес ей 21 тысячу долларов, что в пересчете на рубли на сегодняшний день составляет 1,435 млн рублей. Эти деньги могут «сгореть», если Валиеву дисквалифицируют по допинговому делу и аннулируют результаты на последних международных соревнованиях.

На российских турнирах фигуристка заработала 3,875 млн рублей. За осень и зиму она победила на двух этапах Гран-при России (по 500 тысяч за каждую победу), выиграла в личном зачете на прыжковом турнире (1 млн рублей за победу) и была второй в команднике (375 тысяч). Также фигуристка была второй на чемпионате страны, который завершился на выходных в Красноярске. Этот результат принес ей 1,5 млн рублей в общую копилку призовых. Кроме того, в марте состоялся Кубок Первого канала по прыжкам, где Валиева стала второй со своей командой.

Сюда еще не вошли губернаторская стипендия от Москвы в размере 27 тысяч рублей в месяц и президентская стипендия в 50 тысяч рублей. Эти суммы мы не включили в общий доход, так как размер этих стипендий может быть разным для каждой спортсменки и нет официальных данных для точного подсчета. Также не стоит забывать, что Валиева является амбассадором известного интернет-магазина и спортивной марки PUMA и катается на различных частных ледовых шоу. Точный заработок фигуристки с этой деятельности неизвестен.

Анна Щербакова пропустила вторую половину соревновательного года из-за травмы. Но это не помешало ей занять второе место по количеству заработанных призовых денег Фото: fsrussia.ru

Сколько заработали остальные фигуристки

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова пропустила вторую половину соревновательного года из-за травмы. Но это не помешало ей занять второе место по количеству заработанных призовых денег.

В активе Щербаковой 13,365 миллиона рублей, 12 из них принесла Олимпиада в Пекине. Расклад у нее такой же, как у Валиевой, за исключением лишь того, что она первенствовала в личных соревнованиях, а на Кубке Первого канала ее команда победила. А вот на чемпионате Европы фигуристка стала второй, уступив все той же Камиле. За европейский турнир Щербакова заработала чуть больше миллиона рублей в пересчете долларов по курсу ЦБ на сегодняшний день.

За уходящий год Александра Трусова заработала 8,752 млн рублей, что приносит ей третью строчку в денежном зачете Фото: Мария Евтеева, fsrussia.ru

Тройку лучших по деньгам замкнула Александра Трусова. Главная попрыгунья страны стала второй на Олимпиаде в личных соревнованиях, заняла третье место на чемпионате Европы и не слишком удачно выступила на этапах Гран-при России. За уходящий год фигуристка заработала 8,752 млн рублей, что приносит ей третью строчку в денежном зачете.

Новая чемпионка страны Софья Акатьева и бронзовая призерка – несгибаемая Елизавета Туктамышева соревновались в этом году лишь на российских турнирах. Фигуристки не отобрались ни на ЧЕ, ни на Олимпийские игры в Пекине, зато успешно выступили на внутренних стартах. У Акатьевой второе и третье места на этапах Гран-при России (300 и 200 тысяч рублей), второе в команднике на ЧР (375 тыс.) и первое на Кубке Первого канала (272 тыс.), а также победа на чемпионате страны (2,5 млн). Туктамышева дважды выиграла этапы Гран-при, стала третьей в команднике на ЧР и второй на Кубке Первого канала, а в конце завоевала бронзу на ЧР в Красноярске. Все эти достижения принесли фигуристке 2,432 млн рублей.

1. Камила Валиева - 17,492 млн рублей

2. Анна Щербакова – 12 млн рублей

3. Александра Трусова – 7,5 млн рублей

4. Софья Акатьева — 3,647 млн рублей

5. Елизавета Туктамышева — 2,432 млн рублей

6. Софья Муравьева — 1,225 млн рублей

7. Софья Самоделкина — 1,050 млн рублей

8. Аделия Петросян — 500 тыс. рублей

9. Вероника Яметова — 300 тыс. рублей

Санкциям назло: «космические» призовые для фигуристок в России

Напомним, что общий призовой фон российский соревнований в этом сезоне составил более 100 млн рублей. Это рекордные суммы, как нам сообщила известная фигуристка, бывшая серебряная призерка ЧМ Алена Леонова.

«В нашей ситуации каждый старт – это радость. Причем стоит отметить то, как серьезно к ним готовится Федерация, как к международным турнирам Гран-при. И, если честно, мне даже все равно, что не будет международных стартов. В любом случае будет интересно, спортсмены будут довольны, и это однозначно будет очень обсуждаемо.

Алена Леонова: «Как было в мои времена? Я уже и не помню. Их так и не посчитаешь, призовые, они то были, то нет» Фото: fsrussia.ru

Высокие призовые? Это хорошо (смеется). Я бы сказала, что это очень много. Как было в мои времена? Я уже и не помню. Их так и не посчитаешь, призовые, они то были, то нет. Были стабильные зарплаты, порядка 100 тысяч рублей в месяц. Нынешние суммы – какие-то космические. Это же такая мотивация, которая только подстегнет спортсменов. Да и я не думаю, что они будут делать на это акцент. У них будет одна задача – хорошо выступать. Так показывает практика», – говорила Леонова еще на старте сезона в интервью нашему изданию.

Незаработанное из-за санкций

Отечественные фигуристки могли заработать гораздо больше, если бы не санкции Запада против российского спорта. За победу каждой из них на этапах мирового Гран-при Валиева и компания могли заработать по 18 тысяч долларов. Еще 25 тысяч долларов они могли получить за победу в Финале турнира.

На чемпионате мира, от которого были отстранены фигуристы из России, призовые за первое место составили 45 тысяч долларов, за второе – 27 тысяч, а за третье – 18 тысяч. Также не стоит забывать про щедрые «чаевые» на чемпионате Европы. За первое место там полагается 21 тысяча долларов, за второе – 16 тысяч и за третье – 11 тысяч.

Особняком отметим и командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет 1 млн долларов. Медалисты получат от 160 до 200 тысяч долларов. Помимо этого, есть доход за участие в показательных выступлениях по итогам фигурнокатательного «мундиаля» и континентального первенства. Суммы небольшие, но весьма приятные – от 700 до 1350 долларов за каждый выход на лед.

За победу каждой из них на этапах мирового Гран-при Валиева и компания могли заработать по 18 тысяч долларов Фото: fsrussia.ru

Завидовать фигуристам не стоит, слабый или начинающий хоккеист КХЛ зарабатывает больше

Данные суммы могут потрясти воображение среднестатистического россиянина. Однако завидовать фигуристам не стоит. Их взрослые карьеры, особенно в женском одиночном катании, обычно умещаются в промежуток в пять лет, из которых большие деньги приходятся на 2-3 года. И при том до них доходят единицы.

К тому же в России есть куда более выгодные виды спорта в плане финансов. Зарплата ниже среднего уровня хоккеиста КХЛ составляет сумму от 20 млн рублей в год. Также на такой гонорар могут рассчитывать молодые и перспективные спортсмены, их карьеры обычно длятся более 10 лет. Подсчитать «профит» не сложно.

Но все это меркнет по сравнению с заработками футболистов. В РПЛ доход молодого и перспективного футболиста может превышать сумму в 1 млн евро. И тут надо понимать, что наши фигуристки сильнейшие на планете Земля, тогда как футболисты…

«В России три беды – дураки, дороги и футболисты», – говорил в интервью «Татар-информу» известный функционер из области фигурного катания – президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.