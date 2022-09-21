Леонова о старте сезона: «Трусова, Валиева, Щербакова не скатятся до тройных прыжков»

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в Москве 24 и 25 сентября. На лед выйдут Камила Валиева, Александра Трусова и другие звезды отечественной «фигурки». В преддверии нового сезона серебряная призерка ЧМ Алена Леонова рассказала в интервью «ТИ-Спорт» о главных интригах в сообществе фигуристов.

Алена Леонова: «В нашей ситуации каждый старт – это радость» Фото: © Ольга Тимохова, fsrussia.ru

«Если честно, мне даже все равно, что не будет международных стартов»

24 и 25 сентября состоятся контрольные прокаты сборной России в Москве. Будете ли смотреть и какие у вас ожидания по нашим основным звездам?

Смотреть, конечно, буду. Мне кажется такое яркое событие ни в коем случае нельзя пропускать. Ожидания? Пока просто хочу посмотреть, как у ребят прошло лето, и какие новые программы они за это время придумали. На все это смотреть всегда интересно.

Уже анонсировали новую программу Камилы Валиевой и еще нескольких фигуристок? Что скажете?

Если честно, программу Камилы я не видела. Видела только программу Саши Трусовой, которую недавно выкладывали: там и короткая, и произвольная. Уверена, что это будет очень интересно. Хотелось бы также отметить новую постановку Дмитрия Алиева. Если он будет кататься также круто, как на открытых прокатах в Питере, то это будет очень круто. На мой взгляд, это очередной шедевр. Как говорится, просто разрыв аорты.

«Видела только программу Саши Трусовой, которую недавно выкладывали» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Что скажете по поводу первых соревнований? «Мемориал Панина-Коломенкина», «Золотой конек Москвы», они малозначимы?

Нет, конечно. В нашей ситуации каждый старт – это радость. Причем стоит отметить то, как серьезно к ним готовится Федерация, как к международным турнирам Гран-При. А зная, как наша Федерация всегда здорово проводила этапы в Москве, не исключаю, что все турниры будут на очень высоком уровне. И если честно, мне даже все равно, что не будет международных стартов. В любом случае будет интересно, спортсмены будут довольны, и это однозначно будет очень обсуждаемо.

«Аня Щербакова – олимпийская чемпионка, пускай покатается в шоу, ничего плохого в этом нет»

Вы называете эти старты важными, а тем временем Анна Щербакова пропускает их, но выступает на многих шоу с травмой колена. А потом лечится, пропуская старт сезона. Странно, не находите?

Аня – олимпийская чемпионка, пускай покатается в шоу, ничего плохого в этом нет. Я не сомневаюсь в ее форме и в том, что она сможет ее набрать тогда, когда ей будет нужно. А то, что она не будет выступать на этих этапах, ничего страшного. Она заслужила этот отдых. Что касается колена, то раз она готова выступать в шоу, значит чувствует в себе силы.

«То, что Щербакова не будет выступать на этих этапах, ничего страшного. Она заслужила этот отдых» Фото: © Ольга Тимохова, fsrussia.ru

Трусова интересно готовилась к сезону. В том числе прыгала в длину

Я более чем уверена, что девочки время не теряли. И катались, и готовились. Все это мы увидим на прокатах и в сезоне, но в любом случае не скатимся до того, что будем делать тройные прыжки. Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова и остальные – все будут делать свои сложные прыжки и будут стараться выиграть.

В новом сезоне стоит ждать молодых фигуристок, которые готовы бросить вызов звездам?

У нас сильное молодое поколение: Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Акатьева, Софья Муравьева. Все эти девчонки однозначно хотят наверх в этот топ и точно бросят вызов нашим чемпионкам.

«Не верю, что Косторная вернется на свой уровень, надо уходить красиво»

Что скажете про Алену Косторную с ее травмой? Сможет ли она вернуться на серьезный уровень?

Честно говоря, я не очень в это верю, отношусь скептически. Потому что после такой травмы вернуться очень тяжело, особенно девочке. Если она найдет в себе силы и будет чувствовать, что сможет делать лучше, чем было, и уверенно выйдет на старт, тогда да. Будет очень здорово. Но если она сделает это так, чтобы просто попробовать, то не знаю. Я считаю, что уходить надо красиво.

«С одной стороны, по годам Валиева еще ребенок. Но если принять тот факт, что она выступает за взрослую сборную, то конечно уже взрослая» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Поговорим про допинг-дело Валиевой. РУСАДА заявила, что завершила расследование, но так и не объявила результаты. Что думаете на этот счет?

Ничего не думаю, просто надеюсь, что все развернется в нашу пользу. Надеемся на лучшее.

Но вы же понимаете, что в нынешних политических условиях результаты расследования РУСАДА не будут приняты в мире?

Понимаю, но не хочу в это верить.

Депутат Карелин сказал интересную вещь, что нужно определиться – Камила либо ребенок, либо она действующий спортсмен, представляющий сборную России. Что думаете по этому поводу?

С одной стороны да, по годам она еще ребенок. Но если принять тот факт, что она выступает за взрослую сборную, то конечно уже взрослая. Для меня же она просто герой. И я хочу, чтобы все у нее было хорошо.

«Новые призовые в 100 млн рублей – какие-то космические суммы»

Призовой фонд сезона по фигурному катанию составит больше 100 млн рублей. Это много или мало?

Это хорошо (смеется). Я бы сказала, что это очень много. Как было в мои времена?

А в ваши времена было сколько?

Я уже и не помню. Их так и не посчитаешь, призовые они то были, то нет. Были стабильные зарплаты, порядка 100 тысяч рублей в месяц. Нынешние суммы – какие-то космические.

«У них будет одна задача – хорошо выступать. Так показывает практика» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Не скажется ли это отрицательно на желании фигуристов работать?

Нет, конечно. Это же такая мотивация, которая только подстегнет спортсменов. Да и я не думаю, что они будут делать на это акцент. У них будет одна задача – хорошо выступать. Так показывает практика.

Но практика также показывает, что как раз самые дорогостоящие спортсмены – это футболисты. И как они выступают, мы прекрасно знаем. Нет опасений?

Нет, конечно. У фигуристов другой менталитет. Я уверена, что фигуристов это не коснется.

«Марк Кондратюк вцепился мертвой хваткой в лидерство в мужской сборной»

Результаты Олимпиады показали, что Марк Кондратюк уже точно «номер 1» в мужской сборной? И есть ли еще шансы у Михаила Коляды?

В мужской команде у нас постоянно смена какая-то идет. Прыгают туда-сюда. На мой взгляд Марк задержался надолго, но мы не знаем, какая у ребят сейчас будет форма. Очень интересно будет сейчас понаблюдать. Да, Марк вцепился мертвой хваткой, но и Миша свое так просто не отдаст.

«Миша [Коляда] свое так просто не отдаст» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Согласитесь, что без международных соревнований сезон будет уже не таким интересным?

Нет, конечно. То, что сейчас будет происходить на этапах Гран-При России, там будет такой ажиотаж. Интерес будет сумасшедший. Составы сумасшедшие. Ждем.

Фото на анонсе: пресс-служба ФККР fsrussia.ru