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Экономика 19 октября 2024 14:27

Коробченко о выставке в рамках БРИКС: Цель — показать промышленность Татарстана

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Выставка «Сделано в Татарстане» в рамках XVI саммита БРИКС пройдет в Казани с 20 по 25 октября. Экспозиция размещена на двух площадках: одна часть выставки с крупной техникой перед Государственным Советом РТ, а вторая — в самом здании республиканского парламента. Всего свою продукцию представят 60 компаний, работающих в Татарстане, сообщил вице-премьер министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«На выставке представлены далеко не все компании Татарстана, а экспортоориентированные, которые хотят поставить товары на внешние рынки», — отметил министр.

Коробченко добавил, что цель экспозиции максимально показать промышленность Татарстана. «Ну, и заработать. Как-то монетизировать прибытие огромного количества делегаций. А в целом это очень важное [дело], такого еще нигде не было, и нам надо максимально настроиться и эту неделю поработать максимально качественно», заключил глава Минпромторга РТ.

На выставке представлен полный спектр продукции, которую производят предприятия Татарстана: автомобильная, авиационная и промышленная техника, продукты нефтепереработки и нефтехимии, IT-оборудование и так далее. Значительная часть экспозиции посвящена народным художественным промыслам. Гости выставки смогут ознакомиться с татарскими предметами одежды и украшениями.

Подробнее об экспозиции можно прочитать в материале «Татар-информа» Выставка «Сделано в Татарстане» откроется к саммиту БРИКС. Раис РТ Рустам Минниханов поручил провести для участников саммита БРИКС презентации продукции, представленной на выставке.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита 17 двусторонних встреч. По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.

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#Олег Коробченко #БРИКС #Татарстан #Казань #выставка
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