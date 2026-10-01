Коробченко: МАЗ – ключевой партнер РТ в части поставки городского транспорта

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Минский автомобильный завод является «ключевым партнером Татарстана в части поставки городского транспорта». Об этом заявил вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на встрече с генеральным директором МАЗа Валерием Иванковичем в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

МАЗ (управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ») – это ведущее белорусское предприятие, производящее полную линейку тяжелых коммерческих автомобилей. В ходе визита Олег Коробченко посетил производство и обсудил дальнейшее развитие сотрудничества между автозаводом и Татарстаном.

При этом руководитель Минпромторга РТ напомнил, что КАМАЗ и МАЗ проводят большую совместную работу в сфере автокомпонентов. Речь идет о проектах по двигателям, коробкам передач, кабинам и раздаточным коробкам, которые, по его словам, позволяют «укрепить технологический суверенитет отрасли».

Ранее, в конце августа этого года, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин дал старт строительству в Саратове цифрового завода по производству раздаточных коробок для грузовых автомобилей. Предприятие будет выпускать компоненты не только для «КАМАЗов» поколения К5, но и для автомобилей «Урал» и «МАЗ».

Позднее, в сентябре, на прошедшей в Казани выставке коммерческого транспорта Comtrans-2026 Раис РТ Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания деклараций о намерениях организовать промышленное производство раздаточных коробок в Саратове. Одну из них подписали Минпромторг России, КАМАЗ и МАЗ.

На саму выставку Минский автомобильный завод привез три машины на компримированном природном газе. Это были городской автобус «МАЗ-303948», магистральный тягач «МАЗ-54402N» и трехосный «МАЗ-64А02N 6х4» – тяжелая машина для автопоездов, оснащенная роботизированной трансмиссией.

В Минпромторге РТ заметили, что встречи, подобные сегодняшней, способствуют достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.

Фото, видео: пресс-служба Минпромторга РТ.