Раис РТ принял участие в церемонии подписания деклараций на «Comtrans-2026»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания деклараций о намерениях организовать промышленное производство раздаточных коробок в Саратове на выставке коммерческого транспорта «Comtrans-2026».

Первый документ заключили Министерство промышленности и торговли России, «КАМАЗ» и автомобильный завод «УРАЛ». Подписи под ним поставили генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин и генеральный директор «Автомобильного завода «УРАЛ» Павел Яковлев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вторая декларация была подписана между Минпромторгом России, «КАМАЗом» и «МАЗом» – управляющей компанией холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». Документ подписали заместитель генерального директора «КАМАЗа» Юрий Герасимов и заместитель генерального директора – технический директор «МАЗа» Александр Кравченко.

В августе «КАМАЗ» начал строительство в Саратове завода по производству раздаточных коробок для грузовых автомобилей. Планируемая мощность предприятия – 30 тыс. коробок нового поколения в год.