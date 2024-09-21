«Контрактники идут каждый день»: в Нижнекамске помогли собраться 1,4 тыс. военным

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В пункте гуманитарной помощи на Химиков, 72 Б в Нижнекамске каждый день помогают контрактникам собраться на фронт. Тут им выдают полную сумку расходников, которые обязательно пригодятся — это нижнее белье, чашки, термосы, часы, фонарики, спальные мешки и другие вещи.

Собирать гуманитарную помощь бойцам помогают жители города. В пункт посетители приходят каждый день, которые приносят все что могут. Кто-то несет вещи для жителей Курска, кто-то – расходники для бойцов. Пополнять запасы необходимо постоянно.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Контрактники идут к нам каждый день. И хотелось бы, чтобы как можно больше народа сплотились и помогали, приносили необходимые вещи в наш пункт. Сейчас наступает осень, очень необходимо термобельё, теплые носки. Также востребованы парафин, окопные свечи, мы собираем материал для изготовления сухого душа и все расходники», — говорит председатель СТОС Лариса Орлова.

В пункте гуманитарной помощи помогли собраться 1412 контрактникам. На днях пришел сюда и Кирилл Александров из Камских Полян. Мужчине 35 лет. На днях он заключил контракт с Минобороны и готовится к отправке. Очень рад, что есть такой пункт.

«Ну надо же кому-то защищать Родину. Кто, если не мы защитит?», — задается он вопросом.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Александров также оценил пункт гуманитарной помощи.

«Замечательно, что есть такой пункт, где нам полностью дают обмундирование», — говорит он.

Пришел сегодня и Ильхам Гилязов. Он тоже вступил в ряды защитников. Говорит, что обязан исполнить долг перед Родиной. Мужчина благодарит всех жителей, которые оказывают содействие, помогают вещами финансами. Армия в тылу — это огромная сила.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Вы знаете, это намного облегчает нашу подготовку к отъезду на место проведения службы. Уже не надо нигде ходить, искать, многое здесь собирают и дают в дорогу. Я считаю, что очень замечательное отношение к нам», — отметил он.

Каждый, кто приходит за помощью, оставляют на память автограф. В пункте сбора гуманитарной помощи снаряжают не только новоиспеченных контрактников, помогают и тем бойцам, которые приехали в отпуск. Также отправляют гуманитарный груз на фронт, в госпитали и мирным жителям Курска. Поэтому помощь неравнодушных нужна как никогда.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру