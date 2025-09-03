Контрактникам из Татарстана назвали условия для зачисления в Африканский корпус

t.me/KorpusAfrica

В Татарстане продолжается набор в Африканский корпус – подразделение Министерства обороны Российской Федерации, выполняющее задачи за пределами РФ.

Идет набор различных специалистов: мотострелков, артиллеристов, танкистов, механиков-водителей и операторов вооружения БТР, БМП, специалистов БПЛА, водителей категорий В, С, Д, Е. Помимо этого, требуются специалисты по связи, войск ПВО, операторы РЛС, специалисты РЭБ, огнеметчики, специалисты инженерно-саперных войск, служб тыла, специалисты-техники, РЭР, медработники, а также переводчики французского, испанского и арабского.

Главные требования к кандидатам:

гражданство РФ;

возраст для рядового и сержантского состава – до 45 лет, офицеров – до 55 лет;

отсутствие проблем с наркотиками и алкоголем, заболеваний ВИЧ/СПИД, гепатиты;

отсутствие судимостей по тяжким статьям;

разрешение выезда за границу;

хорошее здоровье;

женщины – только с медицинским образованием (до 45 лет);

переносимость жаркого климата.

Заключившим контракт в республике положена единовременная денежная выплата – 3,1 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране. Ежемесячное денежное довольствие в командировке – от 230 тыс. рублей.

Напомним, что в 2023 году в Вооруженных силах России сформировано новое подразделение – «Африканский Корпус». Это уникальный проект Министерства обороны Российской Федерации, созданный в целях оперативного реагирования на кризисные ситуации в любой точке мира, где отстаиваются интересы Российской Федерации.