Контрактникам из Татарстана назвали условия для зачисления в Африканский корпус
В Татарстане продолжается набор в Африканский корпус – подразделение Министерства обороны Российской Федерации, выполняющее задачи за пределами РФ.
Идет набор различных специалистов: мотострелков, артиллеристов, танкистов, механиков-водителей и операторов вооружения БТР, БМП, специалистов БПЛА, водителей категорий В, С, Д, Е. Помимо этого, требуются специалисты по связи, войск ПВО, операторы РЛС, специалисты РЭБ, огнеметчики, специалисты инженерно-саперных войск, служб тыла, специалисты-техники, РЭР, медработники, а также переводчики французского, испанского и арабского.
Главные требования к кандидатам:
- гражданство РФ;
- возраст для рядового и сержантского состава – до 45 лет, офицеров – до 55 лет;
- отсутствие проблем с наркотиками и алкоголем, заболеваний ВИЧ/СПИД, гепатиты;
- отсутствие судимостей по тяжким статьям;
- разрешение выезда за границу;
- хорошее здоровье;
- женщины – только с медицинским образованием (до 45 лет);
- переносимость жаркого климата.
Заключившим контракт в республике положена единовременная денежная выплата – 3,1 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране. Ежемесячное денежное довольствие в командировке – от 230 тыс. рублей.
Напомним, что в 2023 году в Вооруженных силах России сформировано новое подразделение – «Африканский Корпус». Это уникальный проект Министерства обороны Российской Федерации, созданный в целях оперативного реагирования на кризисные ситуации в любой точке мира, где отстаиваются интересы Российской Федерации.