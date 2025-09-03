news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 3 сентября 2025 08:56

Контрактникам из Татарстана назвали условия для зачисления в Африканский корпус

Читайте нас в
Телеграм
Контрактникам из Татарстана назвали условия для зачисления в Африканский корпус
t.me/KorpusAfrica

В Татарстане продолжается набор в Африканский корпус – подразделение Министерства обороны Российской Федерации, выполняющее задачи за пределами РФ.

Идет набор различных специалистов: мотострелков, артиллеристов, танкистов, механиков-водителей и операторов вооружения БТР, БМП, специалистов БПЛА, водителей категорий В, С, Д, Е. Помимо этого, требуются специалисты по связи, войск ПВО, операторы РЛС, специалисты РЭБ, огнеметчики, специалисты инженерно-саперных войск, служб тыла, специалисты-техники, РЭР, медработники, а также переводчики французского, испанского и арабского.

Главные требования к кандидатам:

  • гражданство РФ;
  • возраст для рядового и сержантского состава – до 45 лет, офицеров – до 55 лет;
  • отсутствие проблем с наркотиками и алкоголем, заболеваний ВИЧ/СПИД, гепатиты;
  • отсутствие судимостей по тяжким статьям;
  • разрешение выезда за границу;
  • хорошее здоровье;
  • женщины – только с медицинским образованием (до 45 лет);
  • переносимость жаркого климата.

Заключившим контракт в республике положена единовременная денежная выплата – 3,1 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране. Ежемесячное денежное довольствие в командировке – от 230 тыс. рублей.

Напомним, что в 2023 году в Вооруженных силах России сформировано новое подразделение – «Африканский Корпус». Это уникальный проект Министерства обороны Российской Федерации, созданный в целях оперативного реагирования на кризисные ситуации в любой точке мира, где отстаиваются интересы Российской Федерации.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 117 (на территории РТ) и 8 800 222 59 00 (для жителей других регионов)
#служба по контракту #африканский корпус #выплаты #военнослужащие #льготы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

2 сентября 2025
Экономгеограф Наталья Зубаревич: «Татарстан самый умный, я серьезно об этом говорю»

Экономгеограф Наталья Зубаревич: «Татарстан самый умный, я серьезно об этом говорю»

2 сентября 2025