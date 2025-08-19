«Быть одним целым и не опозорить Россию»: как Африканский корпус готовится к своей миссии

Стрельба с мотоциклов и квадроциклов, огнеметы, ПТУРы и атака FPV-дрона. Хлеб, испеченный в армейском «КАМАЗе», и талисманы бойцов. Корреспондент «Татар-информа» побывал там, где проходят подготовку бойцы Африканского корпуса Министерства обороны РФ, и увидел все это своими глазами.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Террористы, с которыми боролись на Кавказе и на Ближнем Востоке, теперь в Африке

На Африканском континенте остро стоит проблема борьбы с терроризмом. Мирному населению угрожают запрещенные в Российской Федерации ИГИЛ*, Аль-Каида* – все те, с кем наши силовики боролись на Северном Кавказе, в центре России, на Ближнем Востоке. Теперь все они в Африке.

Нелюди уничтожают беззащитных мирных жителей по конфессиональному признаку, захватывают заложников, устраивают геноцид на Черном континенте. В августе 2023 года после форума «Россия – Африка», на котором лидеры определенных африканских стран попросили об участии России в оказании всесторонней помощи, был создан Африканский корпус Министерства обороны РФ.

Подразделение занимается инструкторской деятельностью и борьбой с терроризмом. У него большой спектр выполняемых задач. Главная – отстаивание интересов России на Африканском континенте: экономических, политических, оборонных и многих других.

Бойцы, которым предстоит эта почетная миссия, проходят подготовку на полигоне в Нижегородской области. Корреспондент «Татар-информа» побывал там, где проходят подготовку бойцы, которым предстоит почетная и опасная миссия в краю песков, крокодилов и малярии.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Основной транспорт для передвижения на Черном континенте – мотоцикл»

Армейский автобус-«пазик» везет нас на полигон, где тренируются те, кто подписал контракт с Министерством обороны РФ на службу в Африканском корпусе. За тонированным окном – живописный хвойный лес и озера. На дорогах контрольно-пропускные пункты и патрули военной автоинспекции. Посторонним здесь не место.

На большой скорости автобус один за одним обгоняют мотоциклисты. Они едут на трек, где есть и горки, и спуски, и овраги, и крутые повороты. В воздухе стоит запах бензина, а под ногами песок – условия близки к африканским, но полностью воспроизвести их невозможно.

«Когда в наших краях температура доходит до 36°, это напоминает саванну. Конечно, есть много нюансов. Так в России можно определить, будет дождь или нет, по тучам. В Африке небо как бы в формате 2D. Над тобой идет серая полоса, из которой может резко пойти косой дождь. И вот уже вчерашняя дорога сегодня стала рекой», – рассказывает командир мотогруппы с позывным Байкер.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Африке есть разные виды грунта, но самое трудное для езды – песок и глина. Мотоцикл – основной транспорт для передвижения на континенте. По словам Байкера, местные жители передвигаются на двухколесном транспорте большими семьями.

Бойцы мотогруппы водят байки класса «Эндуро» – это особый класс мотоциклов, предназначенный для езды по пересеченной местности, лесам и бездорожью. Они выносливы и не перегреваются в жару.

«Чтобы стать членом мотогруппы, наличие прав категории А вовсе не обязательно. Пяти дней достаточно, чтобы научить человека ездить. А вообще мы тренируемся три-четыре раза в неделю», – объяснил Байкер.

Потенциальный кандидат на службу в Африканский корпус должен хорошо переносить жару и иметь возможность адаптироваться под особенности климата на континенте. Например, Байкер рассказал, что в сезон дождей в Африке невозможно лечь на спину, так как пот заливает глаза.

«В полночь вы будто сидите в хорошо разогретой бане. Уже к девяти утра температура подступает к 40°, а на солнце достигает и 55°», – объяснил Байкер.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В бою ваша главная задача – наблюдать за противником»

На следующей точке нас встречают операторы дронов. Боец с позывным Ахилл запускает разведывательный дрон с руки, словно птицу. В руках у него джойстик, но он не собирается играть в автосимулятор на игровой консоли – Ахилл управляет аппаратом, который позволяет сверху разглядеть врага.

«Тем, кто фанатеет от компьютерных игр, легче научиться управлять дроном. Очень сильно влияет мелкая моторика. FPV-дрон – это другая история. Даже если ты был игроманом, учиться надо больше. Он постоянно находится в движении, развивая скорость 150-200 км/ч. Это камикадзе, призванный поразить цель», – рассказал Ахилл.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Раздался звук, подобный жужжанию роя пчел, – в небо поднялся FPV-дрон со снарядом. Вскоре на горизонте прогремел взрыв. Учебная цель поражена.

На полигоне проходит и строевая подготовка. Бойцы выполняют повороты с автоматами и пулеметами, падают на землю и перезаряжают оружие.

«В бою ваша главная задача – наблюдать за противником. Неважно, какой рукой вы взяли магазин с патронами. Это все до автоматизма мы доводим здесь», – объясняет бойцам инструктор.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На холме среди сосен расположились снайперы. Стрелки работают парами, сменяя друг друга. Разглядеть их даже вблизи почти невозможно. Снайперы укрыты сеткой и сами одеты в маскхалаты. Их оружие тоже обмотано маскировкой. К слову, дальнобойная винтовка весит около 8 килограммов.

О нюансах работы снайпера рассказал инструктор Каспер.

«Для нас главное, чтобы у человека было желание, но по темпераменту не каждый может быть снайпером. Снайпер должен обладать выдержкой и терпением. Нужно уметь делать расчеты, но высшая математика не потребуется, достаточно уметь складывать, вычитать и умножать. Если вы хорошо учились в школе, у вас все получится», – рассказал Каспер.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Бойцы отрабатывают штурм здания, а также разыгрывают бой за населенный пункт. Наблюдая за действием с крыши и в командном пункте, мы не увидели атаки широким фронтом, как, например, в известном фильме «Чапаев». Города берут совсем не так. Атакующие скрываются где-то в дымовой завесе, которая пахнет хлоркой, и двигаются перебежками. Мало что видно, лишь изредка силуэты в касках мелькают за углами зданий. В условиях городского боя передвигаться между домами нужно молниеносно.

Как известно, война войной, а обед по расписанию. Еду бойцам Африканского корпуса готовят в мобильной кухне на базе татарстанского грузовика «КАМАЗ». На обед в этот день были борщ, гречневая каша с тушенкой, салат и чай. Рацион меняется каждый день.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Часть продуктов завозят самолетом из России, а часть приобретают на месте. В Африке рацион будет такой же, как на Родине. Мы ведь привыкли к этой еде», – объяснил повар Грут.

Рядом стоит такой же «КАМАЗ», но внутри него хлебопекарня. В лотках лежит ароматный мягкий белый хлеб. Пекари рассказывают, что могут испечь и пирог в подарок сослуживцу на день рождения. Больше всего, по словам повара, в его исполнении бойцы Африканского корпуса любят пирог с мясом и сыром.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Симфония выстрелов и языки пламени

Дважды в неделю бойцы Африканского корпуса проходят огневую подготовку. Во второй день знакомства с подразделением нам предстояло периодически закрывать уши при выстрелах гранатомета и вдыхать запах пороха.

На опушку из леса выезжает военный «Урал». Из кузова повыпрыгивали военные. Трое подкатили миномет калибра 120 мм на шасси, которое затем убрали в сторону, а двое других бойцов поднесли ящики с минами. В это время орудие собрали, наводчик направил его на цель, которая не скроется от атаки даже в радиусе восьми километров.

«Выстрел!» – раздается крик заряжающего.

Мина падает в ствол орудия, а затем с грохотом и последующим свистом взмывает в небо. Через 30-40 секунд вдалеке раздается взрыв, а звук докатывается до стрелявших через три-четыре секунды. Из леса вновь появляется «Урал», миномет собирают, солдаты оставляют боевую позицию и скрываются в неизвестном направлении. Так работает расчет миномета – быстро и слаженно.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На полигоне отрабатывают стрельбу по мишеням и взятие окопа. Метают и боевые осколочные гранаты.

«В работе с гранатой нет ничего сложного. Справится каждый. Вопрос в моральной подготовке – многие опасаются держать ее в руках и особенно боятся доставать чеку», – сказал боец с позывным Камин.

Находясь на армейском полигоне, слышишь особую симфонию войны – пулеметные очереди, одиночные выстрелы автоматов и взрывы, от которых со временем перестаешь вздрагивать.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Здесь есть место и для зрелища. Бойцы отрабатывают стрельбу из гранатометов и запускают противотанковые управляемые ракеты. Снаряд вылетает с мощнейшим грохотом и летит к своей цели, в то время как сзади ракетного комплекса на несколько метров вырывается язык пламени.

«Постоишь на пути у такого пламени и лишишься бровей в лучшем случае. Сама ракета способна оторвать башню грозному танку», – рассказывают военные.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Воины Африканского корпуса также имеют на вооружении огнеметы. К слову, реактивный противопехотный огнемет тоже оставляет за собой язык пламени: после залпа оружие на пару секунд становится похоже на факел.

Не обошлось на стрельбах без транспорта. Отработала по целям зенитная установка на базе «Урала», а следом на полигон въехала уже знакомая нам мотогруппа. Чтобы сделать выстрел из автомата, мотоциклисту нужно полностью остановить «железного коня». Мотоцикл – уязвимая цель, поэтому после стрельбы нужно быстро менять позицию.

«Стрелять и одновременно рулить байком можно в компьютерных играх, но в жизни так не получится», – пояснил командир мотогруппы Байкер.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вслед за мотоциклами появились квадроциклы – и они есть у бойцов Африканского корпуса. В экипаже по два человека: водитель и стрелок, которые сидят друг к другу спиной.

«Экипаж подъезжает к огневому рубежу задом. Стрелок работает по цели гранатометом АГС-17, после чего "квадрик", он же "коробочка", уезжает», – объясняют бойцы.

«Увезем только воспоминания»: бойцы Африканского корпуса о себе и своих сослуживцах

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Салазар, родом из Забайкальского края.

«Военная служба – это очень интересная работа. Мы каждый день познаем что-то новое и работаем над собой для своего государства. Смотря на свой коллектив, уверенно говорю: тут много смелых выдающихся ребят. Мы обеспечим мирное небо над головой, а все остальное у нас есть, ведь мы живем в великом государстве в великое время. Мы не опозорим его честь. Есть только один исход – победа», – сказал Салазар.

Боец рассказал, что весь его ближний круг общения связан с военной службой. Сам он готов полностью посвятить себя делу и отложить ради этого вопросы личной жизни. Салазар поделился, что женится только после командировки в Африку.

«Вступая в корпус, нужно пройти тщательную проверку. Мы ведь должны быть уверены в тех, кто идет за нами», – рассказал боец.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ахилл, родом из Дагестана.

«Я решил пойти в корпус по жизненным убеждениям. Хотел бы я привезти что-то из Африки? Не хотел бы. То, что находится на континенте, должно оставаться там. Мы же не мародеры, мы едем с миротворческой миссией. Наша задача – обеспечить безопасность населения и личного состава. Увезем только воспоминания», – сказал боец.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татджон, родом из Челябинской области.

«Позывной мне дали еще в спецназе. Я служил там по контракту до 2016 года. Затем работал на гражданке. По контракту с ЧВК «Вагнер» выполнял задачи в Африке, а теперь снова служу Родине, но уже в Африканском корпусе», – рассказал Татджон.

Не раз он встречал на поле боя боевиков-исламистов.

«Все они прикрываются религиозными ценностями, а на самом деле торгуют оружием, наркотиками и людьми. Они вырезают всех несогласных или берут в рабство жен и детей, порождая из ребят таких же бандитов», – подчеркнул боец.

Татджон рассказал о том, как нужно готовиться к новой командировке на Черный континент. По его словам, нужно запасаться кальцием, витаминами и достаточно спать. К сожалению, из-за жары бойцы не могут полностью покрываться броней, поэтому нужно быть особенно внимательными и бдительными.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Крик, родом из Алтайского края.

«В самом начале СВО я увидел боевые действия во всей красе. Я сопровождал технику и попал под обстрел артиллерии ВСУ», – вспоминает боец.

На гражданке Крик не нашел подходящего для себя дела. Он понял, что его судьба – служба в Вооруженных силах. Из социальных сетей он узнал об Африканском корпусе.

«Со дня на день окажусь в Африке. Поначалу переживал, но посмотрел на товарищей и увидел, что никто не боится. Мы справимся – отбор в наше подразделение тщательный. Кстати, я слышал, что в Татарстане он особенно строгий», – подметил Крик.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Питон, родом из Московской области.

«Срочником я воевал во Второй чеченской войне. По мобилизации на СВО меня не взяли. Поступить в Африканский корпус меня подвиг друг», – поделился боец.

Питон подчеркнул, что служащие в корпусе должны работать как один организм, поэтому их постоянно тренируют.

«Еще мы должны знать о народах, живущих в Африке. Мы же там чужие. Например, нам рассказывают, что нельзя заходить в дома местных жителей. Наша миссия – учить местных военных и помогать правительствам – союзникам России», – рассказал Питон.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Батыр, родом из Башкортостана.

«Я проходил срочную службу в СОБРе. Затем был юристом и занимался защитой товарных знаков. Однажды мне надоело это дело, человек рожден быть воином», – рассказал боец.

В Африканский корпус его позвал друг. За плечами Батыра полгода подготовки. Не за горами командировка на Черный континент.

«Много говорят о том, что Африка – необычное место. Россия тоже необычная страна, поэтому ничего такого в Африке нет. В то же время я готовлюсь и читаю про природу, культуру и политическую обстановку, чтобы больше понимать, что происходит вокруг», – сказал Батыр.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ракета, родом из Москвы.

«Мой позывной связан с героем фильма "Стражи Галактики" – Ракетой. Он маленький, хитрый и любит большие пушки, как и я», – поделился боец.

В прошлом Ракета сотрудник правоохранительных органов, а сегодня – снайпер в Африканском корпусе. Он рассказал, что с детства любил смотреть в окуляры и прицелы, а также играл в компьютерные игры за снайпера. С этим и связан выбор специальности.

На руке у бойца браслет, подаренный дочерью. Ракета вспоминает, как она провожала отца на службу, – девочка велела ему возвращаться героем.

«В ожидании цели я однажды лежал три дня. К счастью, мы работаем двойками и можем подменить напарника, если приходится ждать столь долго. Почему пошел служить сюда? Я всегда хотел служить России», – объяснил Ракета.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Бойцы Африканского корпуса ходят во всеоружии. Их лица закрыты балаклавами и солнцезащитными очками. В таком он виде они похожи на киборгов, но единственное, что роднит их с роботами, – слаженная работа, доведенная до автоматизма. В личном общении бойцы – добрые и скромные ребята. Они выбрали для себя непростой, но такой важный для всей России путь – военную службу в Африканском корпусе Министерства обороны РФ.

Напомним, что в Татарстане продолжается набор в Африканский корпус – подразделение в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющее задачи за границей РФ. Тем, кто заключит контракт в Татарстане, положена единовременная денежная выплата – 3,1 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране.

Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.

* Признаны террористическими организациями на территории РФ