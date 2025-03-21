«Элитное подразделение на страже интересов Родины»: кого возьмут в Африканский корпус

С февраля 2024 года в Татарстане идет набор военнослужащих в Африканский корпус. Это особое подразделение Министерства обороны РФ с жесткими требованиями к кандидатам. О том, каковы критерии отбора в этот корпус, какие условия проживания и питания ждут военных на Африканском континенте, в интервью «Татар-информу» рассказал глава центра «Батыр».





В Татарстане идет набор военнослужащих в Африканский корпус

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Требования к кандидатам в Африканский корпус – особые»

С февраля 2024 года в Татарстане стартовал набор в одну из самых загадочных структур Минобороны России — Африканский корпус. «Татар-информ» узнал у главы центра «Батыр» Владислава Кузнецова, как в республике вербуют бойцов для защиты интересов России на Африканском континенте и почему даже новички, никогда не державшие автомат, рвутся в эту горячую точку.

«Что характерно для Африканского корпуса? Это особые требования к кандидатам. Во-первых, полное отсутствие судимостей, более жесткие критерии по здоровью – у кандидата должна быть категория годности А, то есть никаких проблем со здоровьем. Это, во-первых, связано с особенностями службы. На Африканском континенте климат для нас, российских граждан, достаточно суровый в плане температурного режима. Помимо этого, важен возрастной критерий – от 18 до 45 лет для рядового и сержантского состава и до 55 лет для командного состава – для офицеров», – рассказал Владислав Кузнецов.

При рассмотрении кандидата учитывается его участие в СВО и других боевых действиях. Кроме того, приветствуется прохождение службы по призыву, контрактной службы. Когда кандидату подбирают должность, учитывается его образование – и гражданское, и военно-учетная специальность.

«Важно, по какой специальности человек проходил службу в рядах Вооруженных сил – и по призыву, и по контракту. При определенном порядке ему будет предложена такая же специальность. Если, например, кандидат был связистом, но хочет стать водителем, это не возбраняется, это приветствуется. Другими словами, желание кандидата учитывается», – дополнил он.

Владислав Кузнецов: «Цели и задачи у бойцов Африканского корпуса – это защита и отстаивание интересов нашей страны на территории Африканского континента» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кандидат подписывает контракт на год, командировка в Африку из этого срока занимает полгода. Несколько месяцев перед отправкой занимает слаживание, военнослужащий в это время живет на территории РФ, полностью осваивает все виды вооружения, которые предусмотрены для него по штату. Ознакомляется с техникой, порядком действий, тактическими особенностями.

«По истечении контракта, если кандидат желает, он подписывает новый контракт, опять-таки на год. Если он понимает, что по каким-то параметрам ему тяжело, либо он по каким-то причинам не устраивает командование корпуса, контракт с ним не продлевается», – рассказал Владислав Кузнецов.

Что касается выплат, заключивший контракт получит 400 тыс. рублей от Министерства обороны РФ за подписание контракта и 2,1 млн рублей от правительства республики. Суммарно 2,5 млн рублей. Стоит отметить, что оплата за период командировки в Африканский корпус производится в иностранной валюте. На период подготовки на территории России зарплата в рублях.

В Африканском корпусе бойцы минимально получают от 240 тыс. рублей в месяц, высокая зарплата обусловлена надбавками за особые условия службы и командировочные расходы.

«В любом случае цели и задачи у бойцов Африканского корпуса – это защита и отстаивание интересов нашей страны на территории Африканского континента. Какие конкретно у них задачи, это секретная информация. Все, что касается Африки, остается в Африке», – дополнил он.

Оформление происходит в центре «Батыр» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как попасть в Африканский корпус?

Оформление происходит в центре «Батыр». Кандидат приходит, в процессе беседы обсуждаются все детали. И даже если он, например, пришел с целью заключить контракт на СВО, ему предложат службу в Африканском корпусе. Дальше все зависит от выбора самого человека.

«Если кандидат изъявляет желание, мы проводим комиссию в обычном штатном режиме. По результатам медицинской комиссии, если здоровье удовлетворительное и если по линии МВД нет противопоказаний – судимости отсутствуют, кандидат готов проходить службу в Африканском корпусе. Мы личное дело передаем представителю Африканского корпуса. Там они дополнительно производят уточнения по порядку прохождения службы по призыву, по желанию кандидата служить на определенных должностях. Африканский корпус – это полностью структура Министерства обороны РФ. Контракт заключается именно с Министерством обороны, военнослужащий попадает в приказ, назначается дата его отправки, и централизованно с пункта отбора кандидатов отправляют в Нижний Новгород на боевое слаживание», – дополнил глава центра «Батыр»

По его словам, тех из кандидатов, кто не проходил военную службу, обучают. А те, у кого уже был подобный опыт, обновляют свои знания – в их подготовке уклон идет на специфические навыки. Если военнослужащий идет в танковое подразделение на механика-водителя, там учат вождению, а командиров танка, например, обучают стрельбе.

К кандидатам предъявляются особые требования: полное отсутствие судимостей, более жесткие критерии по здоровью Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Скорпионы, ядовитые змеи и подготовка к встрече с ними»

Очевидно, что особенности несения службы на Африканском континенте и на СВО сильно отличаются, в том числе из-за климата и типа местности.

«Если СВО проводится в климате и условиях, близких к нашим российским, – континент у нас все-таки один, природные условия примерно одинаковые. В Африканском же корпусе, сами представляете, и пустыня, и пески, и температурный режим совсем другой. На это обращается особое внимание и на стадии отбора кандидатов. Если человек плохо переносит жаркий климат, ему там будет тяжело – командировка на полгода», – рассказал Владислав Кузнецов.

Перед отправкой бойцов обучают культурным особенностям населения Африканского континента.

«Изучаются и культурные особенности, и поведение граждан, проживающих на том континенте, чтобы у человека не сложился такой стереотип, что раз цвет кожи у граждан другой, то из-за этого могут быть проблемы. Чтобы не было конфронтаций, противоречий – все люди, и там, и тут у нас. Этому аспекту уделяется большое внимание», – дополнил он.

Казарм на Африканском континенте нет, военные живут в палаточных лагерях. Особенностям быта тоже учат во время боевого слаживания в Нижнем Новгороде.

«Условия проживания в палаточном лагере, какие-то особенности по питанию – все это учитывается именно во время подготовки до командировки. Особенности по питанию связаны с другим набором продуктов. Там условия максимально созданы хорошие – и кондиционеры, и холодильное оборудование, но все равно климат другой, и даже доставить некоторые привычные нам продукты туда представляет определенную сложность. Поэтому набор не такой, как у нас здесь, на территории РФ. К этому людей готовят именно в Нижегородской области», – рассказал глава центра «Батыр».

На Африканском континенте обитают ядовитые животные, у военнослужащих будет специфический набор лекарств. Пользоваться ими научат также на боевом слаживании.

«Средства защиты и противоядия – все это отрабатывается во время медицинской подготовки. Объясняют, что делать при укусе змеи, скорпиона или кого-то другого, какие препараты вводить. Такие особенности обязательно учитываются, чтобы, находясь на Африканском континенте в стрессовой ситуации, человек мог оказать помощь и себе, и товарищу в таких обстоятельствах», – дополнил он.

Особенности несения службы на Африканском континенте и на СВО сильно отличаются, в том числе из-за климата и типа местности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Льготы и выплаты

Помимо разовой выплаты за подписание контракта с Африканским корпусом в Татарстане для военнослужащих предусмотрены и другие льготы, в том числе единовременная выплата – 20 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Бесплатное медицинское обслуживание.

Возможность получения льготной ипотеки, приобретение жилья за счет Министерства обороны.

Накопительно-ипотечная система (НИС) – это форма жилищного обеспечения военнослужащих по контракту. Военнослужащему открывается индивидуальный накопительный счет, на который ежегодно, вплоть до увольнения, зачисляется определенная сумма, в 2023 году это 349 614 рублей.

На покупку жилья военнослужащий может использовать как накопленные средства, так и заемные у банка. Ссуду гасит не сам военнослужащий, а государство – госучреждение «Росвоенипотека». Военнослужащий может вступить в накопительно-ипотечную систему при наличии выслуги в три года.

Возможность получения бесплатного дополнительного образования

Любой военнослужащий по контракту может пройти обучение и получить офицерское звание и командную должность. Это дает возможность роста по карьерной лестнице.

Статус ветерана боевых действий

Все военнослужащие, кто принимал участие в СВО и в Африканском корпусе, получают статус ветерана боевых действий. Одновременно с получением этого статуса, гражданин получает ежемесячную выплату.

Страхование жизни и здоровья

За ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести ранения. При гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей.

Помимо разовой выплаты за подписание контракта с Африканским корпусом в Татарстане для военнослужащих предусмотрены и другие льготы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«От того, как командир научит их здесь, будет зависеть то, как они будут выполнять задачи там»

Африканский корпус – элитное подразделение Министерства обороны РФ, которое имеет очень хорошее материально-техническое обеспечение. Портрет среднестатистического кандидата: это человек, уже имеющий опыт и контрактной службы, и опыт участия в СВО. Подготовкой новоиспеченных бойцов занимаются командиры подразделений, которые уже находились на территории Африканского континента.

«Они знают, какие задачи будут, знают порядок действий, знают, что от них требуется, эту информацию они передают ребятам на полигонах. Командир готовит свое подразделение. От того, как он научит их здесь, будет зависеть то, как они будут выполнять задачи там. Принцип, как в любом подразделении Минобороны РФ, – командир сам отвечает за свой личный состав. Насколько качественно он его подготовит, настолько качественно он сможет выполнять задачи», – дополнил он.

Набирают в Африканский корпус в том числе и женщин, имеющих определенные специальности.

«Набор женщин ведется на медицинские должности и должности связистов. Критерии – это наличие либо медицинского образования, либо оконченный техникум связи за плечами. Женщины требуются, женщин берут. Совсем недавно девушку мы оформили – ее кандидатура сейчас на стадии согласования находится», – уточнил Владислав Кузнецов.

Девушка пришла целенаправленно заключить контракт на службу в Африканский корпус. Информацию о наборе она нашла в интернете.

«Реклама есть – этого никто не скрывает. Увидела рекламу, прочитала, что требуются женщины с медицинским образованием. По всем критериям она подошла: отсутствие судимости, оптимальное состояние здоровья и желание служить в армии. По ее словам, это была ее давняя мечта», – поделился глава центра «Батыр».

Недавно, по словам Владислава Кузнецова, пришел молодой человек – он приехал с Алтайского края подписать контракт на СВО. Ему, как и другим кандидатам, предложили пойти в Африканский корпус.

«Такого блеска в глазах я никогда не видел – человек загорелся. Я говорю, вы понимаете, что это определенные лишения. Вы будете жить на другом континенте, семья вас не сможет видеть. Он рассказал, что когда работал, постоянно был в командировках – с семьей также редко виделся. Он прошел медицинский осмотр, проверки и несколько дней назад убыл на слаживание», – рассказал глава центра «Батыр».

Когда у этого кандидата спросили, сможет ли он адаптироваться к резкой смене климата, он ответил: «Ничего, погреюсь».

На сегодня из Татарстана уже более ста человек отправились служить в Африканский корпус, через центр «Батыр» оформились из них 21 человек.