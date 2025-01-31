Контрактник из Мензелинска награжден медалью Суворова за спасение товарища

39-летний житель Мензелинска Олег Кузнецов 17 мая 2024 года заключил контракт и ушел служить на СВО. За проявленную отвагу и мужеству в ходе выполнения боевой операции военный награжден медалью Суворова.

Военный поделился историей о том, как ему удалось спасти своего боевого товарища из Нижнекамска.

«Это произошло во время одного из боев, когда между нами разорвалась „полька“ — так мы называем минометное орудие. Звук ее приближения слышен только в тот момент, когда она уже прилетает. Я получил несколько мелких осколочных ранений, но мой товарищ пострадал серьезнее. В тот момент я, не раздумывая, бросился к нему. Мне удалось вытащить его на себе в безопасное место и спасти ему жизнь. Каждый раз, когда мы встречаемся, он благодарит меня за то, что не оставил его. Но для меня это было естественно — я не мог поступить по-другому», — отметил Олег.

За этот поступок он был удостоен награды.

На этот ответственный и непростой шаг — уйти на службу в зону СВО он решился, чтобы подрастающее поколение не видело всех ужасов войны.

«Мне жаль молодых ребят, которые, не имея опыта военной службы, склоняют свои головы на СВО. Хочется побыстрее закончить со всей этой ситуацией», — пояснил он свой поступок.

По словам бойца, в этом решении его поддержала супруга Эльвира. Родители, которые проживают в Сарманово, также отнеслись с пониманием.

За плечами у Олега опыт срочной службы. Даже на СВО он и его товарищи по оружию каждый день (кроме воскресенья) проходят тренировки на полигоне, где отрабатывают различные тактические маневры. Эти занятия имеют разный уровень сложности, что позволяет каждому военнослужащему развивать свои навыки и готовность к любым ситуациям.

На фото: с супругой Эльвирой

Олег служит в отряде огневой поддержки, его команда состоит из расчетов автоматических гранатометов, гранатометчиков и пулеметчика. Каждый день они сталкиваются с опасностью, находясь под прицелом противника. Их задача — обеспечить надежное прикрытие для своих бойцов, которые стремятся продвинуться вперед и захватить стратегически важные позиции.

Во время выполнения боевой задачи бойца ранило и контузило левое ухо.

«Это было под Новой Александровкой. Мы были на закрепленной точке. И когда наши штурмовики пытались пробиться дальше, получилось так, что несколько солдат противника успели проскочить. Они нас расстреляли прямо в блиндаже через смотровое окно», — рассказал военный.

Боец полтора месяца проходил реабилитацию в госпитале Екатеринбурга. После он снова вернулся в свой полк. Вместе с ним служат и ребята из Татарстана.

«Мы даем возможность нашим ребятам продвинуться дальше. Наша задача — подавить огнем вражеские огневые точки, чтобы наши могли безопасно продвигаться и подавить опорный пункт. В этом боевом ритме каждая секунда на счету, и от слаженной работы команды зависит жизнь многих», — пояснил военный.

На вопрос, как удается остаться в живых, Олег ответил, что не знает.

«Я даже сам не могу представить, как это нам удается. Каждый из нас молится по-своему», – сказал он.

Сейчас боец находится в отпуске. Он поделился, что пока в отпуске, занимается ремонтом своего дома, где живет его семья: супруга Эльвира, дочери Виолетта и Варвара.

На днях Олег Кузнецов побывал в школе №2 на «Уроке Мужества». Он встретился с учениками 8 «Б» класса, где учится его дочь Виолетта.

Военнослужащий рассказал ученикам о боевых задачах, которые выполняет; о быте, о письмах детей, которые согревают душу в трудные моменты, о желании защитить родных и близких людей, о мужестве и героизме сослуживцев.

Он уверил, что со всеми трудностями и невзгодами помогает справляться поддержка и вера в победу родных людей. Ученики задали ему много вопросов. На них боец отвечал предельно честно и открыто. Гость поблагодарил ребят и сказал, что детские письма они с волнением читают и бережно хранят. Заместитель директора по воспитательной работе Елена Попова поблагодарила бойца за мужество и патриотизм и вручила подарок — полотенце с вышитой надписью: «Любимая вторая школа». Участник СВО пожелал ребятам быть верными себе и Родине.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Ильсеяр Хаертдиновой