Контрактник из Мамадыша: «Никто не смог меня отговорить»

Фото Николая Зюрина

Еще двое мужчин из Мамадышского района отправились в зону СВО на контрактной основе. Один из них — Рамиль Хакимов. Ему 29 лет. Родом из поселка Пятилетка. В семье родился третьим ребенком.

Окончив 9 классов городской школы № 4, он учился в Арском педагогическом колледже, получил специальность учителя начальных классов. Однако молодой педагог решил посвятить свою жизнь другой отрасли. Несколько лет работал у частного предпринимателя, а последний год — на предприятии «Макерам». Шесть лет назад женился, с супругой стали жить в Мамадыше, взяли квартиру в ипотеку. С женой Дианой подарили жизнь дочери Дарине. Ребенку сейчас 2,5 года.

Хакимовы не испытывали недостатка в финансах. Ипотеку уже выплатили, и зарплата главы семьи была достойной. Имеют и собственный автомобиль. Рамиль рассказал, что же побудило его пойти на такой отважный шаг — заключить контракт с Минобороны РФ.

«Честно говоря, я шел к этому почти год. Сначала никому не говорил о своих намерениях. Мои родители, сестры Гулия и Гульнара, супруга Диана, узнав, что собираюсь подписать контракт, пытались отговорить. Но я внутри чувствовал ответственность и патриотизм, поэтому от своего решения не стал отказываться. Ведь этот путь я выбрал сознательно, по собственному желанию. Это мое личное решение. И никто не должен вмешиваться в мою жизнь: ни родители, ни родственники. Я вправе делать то, что задумал. Я же мужчина. Заключил контракт по зову сердца», — объяснил боец.

Как выяснилось, его тесть Александр Акулин также выполняет свой священный долг перед Родиной в зоне спецоперации. Там он служит снайпером. Ветеран чеченских событий уже трижды приезжал в отпуск. Его участие в зоне СВО также сильно повлияло на Рамиля.

«Тесть ушел два года назад. Отрадно, что его обходят стороной вражеские пули, снаряды, осколки мин. Мы откровенно поговорили с ним, когда он был в очередном отпуске. Он первым узнал, что я собираюсь подписать контракт. Тесть не стал отговаривать меня от этого намерения. Сказал: „Ты — мужчина, и если так решил, дело твое“», — поделился Рамиль Хакимов.

Рамиль намерен носить молитвы матери и семейное фото в кармане ближе к сердцу. Последняя вещь во время затиший на фронте поможет придать ему сил и успокоить душу. Он признается, что будет скучать по вкусным блюдам супруги, уютному саду родительского дома в деревне, односельчанам, друзьям и живописной набережной Вятки.

Земляки Рамиля, родители, супруга, родные, друзья и близкие твердо верят в то, что через свой отважный шаг он привнесет весомый вклад в дело освобождения нашей страны от неонацистов.

Со 2 сентября те, кто заключают контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру