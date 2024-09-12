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Контрактник из Мамадыша: «Никто не смог меня отговорить»
Еще двое мужчин из Мамадышского района отправились в зону СВО на контрактной основе. Один из них — Рамиль Хакимов. Ему 29 лет. Родом из поселка Пятилетка. В семье родился третьим ребенком.
Окончив 9 классов городской школы № 4, он учился в Арском педагогическом колледже, получил специальность учителя начальных классов. Однако молодой педагог решил посвятить свою жизнь другой отрасли. Несколько лет работал у частного предпринимателя, а последний год — на предприятии «Макерам». Шесть лет назад женился, с супругой стали жить в Мамадыше, взяли квартиру в ипотеку. С женой Дианой подарили жизнь дочери Дарине. Ребенку сейчас 2,5 года.
Хакимовы не испытывали недостатка в финансах. Ипотеку уже выплатили, и зарплата главы семьи была достойной. Имеют и собственный автомобиль. Рамиль рассказал, что же побудило его пойти на такой отважный шаг — заключить контракт с Минобороны РФ.
«Честно говоря, я шел к этому почти год. Сначала никому не говорил о своих намерениях. Мои родители, сестры Гулия и Гульнара, супруга Диана, узнав, что собираюсь подписать контракт, пытались отговорить. Но я внутри чувствовал ответственность и патриотизм, поэтому от своего решения не стал отказываться. Ведь этот путь я выбрал сознательно, по собственному желанию. Это мое личное решение. И никто не должен вмешиваться в мою жизнь: ни родители, ни родственники. Я вправе делать то, что задумал. Я же мужчина. Заключил контракт по зову сердца», — объяснил боец.
Как выяснилось, его тесть Александр Акулин также выполняет свой священный долг перед Родиной в зоне спецоперации. Там он служит снайпером. Ветеран чеченских событий уже трижды приезжал в отпуск. Его участие в зоне СВО также сильно повлияло на Рамиля.
«Тесть ушел два года назад. Отрадно, что его обходят стороной вражеские пули, снаряды, осколки мин. Мы откровенно поговорили с ним, когда он был в очередном отпуске. Он первым узнал, что я собираюсь подписать контракт. Тесть не стал отговаривать меня от этого намерения. Сказал: „Ты — мужчина, и если так решил, дело твое“», — поделился Рамиль Хакимов.
Рамиль намерен носить молитвы матери и семейное фото в кармане ближе к сердцу. Последняя вещь во время затиший на фронте поможет придать ему сил и успокоить душу. Он признается, что будет скучать по вкусным блюдам супруги, уютному саду родительского дома в деревне, односельчанам, друзьям и живописной набережной Вятки.
Земляки Рамиля, родители, супруга, родные, друзья и близкие твердо верят в то, что через свой отважный шаг он привнесет весомый вклад в дело освобождения нашей страны от неонацистов.
Со 2 сентября те, кто заключают контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Материал подготовлен при участии Николая Зюрина.
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