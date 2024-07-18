«Контракт определил военное будущее»: боец СВО решил остаться на службе до пенсии

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске продолжается набор контрактников. Ежедневно в городе ведется работа по привлечению желающих служить в Вооруженных Силах РФ. Житель города химиков Михаил свой выбор сделал уже два года назад. Мужчина, признается, это решение стало для него судьбоносным — погоны с ним теперь на всю жизнь.

«Дружеские отношения у нас. Теплые мы друг друга поддерживаем. Помочь всем по-разному. Если несчастье. Деньгами помочь. Отец погиб. Деньгами скинулись. Самолет. Машину наняли...», – сказал он.

Так, благодаря сослуживцам боец с позывным Патрик успел на похороны отца. Отца, который научил его быть настоящим мужчиной. Парень уверен, папа им бы гордился. Его сын — защитник Родины. Ведь он из тех, кто добровольно пошел на передовую. В зоне СВО он уже два года. За это время не раз смотрел смерти в глаза. Были и серьезные ранения.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Я горел, к сожалению. 40% ожогов в августе. По госпиталям помотался. Ничего, оклемался», — говорит боец.

О своем ранении Михаил говорить не любит. Не многословен он и на тему своего решения — пойти в зону СВО. Лишь скромно говорит о том, что не жалеет о подписанном контракте. Это даже помогло ему определиться по поводу военного будущего. Боец знает, что сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными.

В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Я так и планирую дальше по контракту. Остаться в Вооруженных Силах и служить до пенсии», — поделился он планами.

До пенсии пока далеко, а вот победа рядом, уверен солдат. Совсем скоро он вновь окажется на передовой. Там между боевыми заданиями, скучать о доме некогда, разве лишь во сне.

«Обычно дорога домой уж. Когда долго сидишь, в отпуск не едешь, дорога домой снится», — рассказал он.

И пусть этот сон станет вещим для каждого бойца. Пусть их дорога домой скорой, счастливой и победоносной.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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