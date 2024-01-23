Драконы, зайцы и снежные танки: голосуйте за лучший зимний двор в Татарстане

В этом году в оформлении дворов преобладал символ 2024-го — Дракон

«А у нас во дворе...»

Голосование за участников конкурса «А у нас во дворе...» на лучшее зимнее украшение двора стартует сегодня на нашем сайте (форма для голосования в конце описания работ всех участников) и продлится до 26 января включительно. После этого 10 набравших наибольшее количество голосов выйдут в финал.

Голосование среди десяти финалистов будет организовано на сайте и в Telegram-канале «Татар-информа» с 27 по 29 января включительно. Имена трех победителей мы объявим 31 января. Их ждут денежные призы.

Представляем участников и работы конкурса:

1. Деревня Чулпаново Нурлатского района

Анвар Насыбуллин из деревни Чулпаново Нурлатского района слепил Дракона высотой более 4 метров. Рядом расположилась фигура детеныша. Фигуры находятся перед домом, там же оборудована чайхана для гостей.

2. Село Малая Цильна Дрожжановского района

Нурия и Иршат Мударрисовы из села Малая Цильна Дрожжановского района своим творением хотели поддержать ребят, которые участвуют в СВО. Перед своим домом они из снега слепили танки, сделали окопы. Конечно же, не обошлось и без символа 2024 года — Зеленого Дракона, сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки.

Создатели фигур уверены: сегодня всех волнует одно и то же: лишь бы наши ребята вернулись из зоны СВО здоровыми и с победой. «Думаем, наши творения будут вдохновлять нас на счастливое завершение событий, надеемся и верим в это!» — комментируют супруги.

3. Село Бурнашево Апастовского района

Марат Гильмутдинов из села Бурнашево Апастовского района ежегодно украшает свой дом. В этом году у сияющего разноцветными огнями дома поставил снежного Деда Мороза.

Семья Гильмутдиновых с удовольствием участвует в культурных мероприятиях, проводимых в селе. Всей семьей выступают на сцене. Дочери тоже растут на примере родителей. «Дом Гильмутдиновых по вечерам утопает в разноцветных огнях, озаряет светом улицу», — говорит заведующий Бурнашским музеем Искандер Мингазов.

4. Деревня Куштово Апастовского района

Гульсина Галиуллина из деревни Куштово Апастовского района так же каждый год украшает участок перед домом. В этом году у нее в палисаднике — увешанная гирляндами елка, вокруг нее разные животные — символы предыдущих лет, а на санях разместился символ 2024 года — Дракон.

«Перед домом каждый год ставим вот такие новогодние украшения. Молодежь, дети приходят сфотографироваться. Я делаю это, чтобы всем, кто приезжает в деревню, тоже было весело. Стараюсь создать красоту в своей деревне», — говорит Гульсина ханум.

5. Село Чури-Барышево Апастовского района

Фагим и Алмагуль, Алмаз и Лейсан Насыбуллины из Чури-Барышево Апастовского района известны в селе трудолюбием и сплоченностью. Их гостеприимный дом всегда открыт для друзей и родных. Каждый Новый год они украшают дом, ставят разные фигуры из снега, удивляя односельчан своей фантазией и умением. В этот раз они пригласили к украшенной елке односельчан и устроили для них праздник. Гости водили хороводы вокруг елки, читали стихи, играли в игры. Дед Мороз дарил им сладкие подарки. Сельчане были очень благодарны Насыбуллиным.

6. Мамадыш

Волонтер Юрис Шакуров из Мамадыша, который готовит мобильные бани для бойцов СВО, уже несколько лет создает возле своего дома красоту из снега — фигуры сказочных героев. Делает он это с помощью простых инструментов — лопаты, ножовки и ножа.

Четвертый год подряд он организует новогодние праздники для детей. В этом году Юрис Шакуров на празднование Нового года собрал в своем доме собственных внуков, детей с ограниченными физическими возможностями и маленьких членов семей участников СВО.

7. Деревня Старые Ерыклы Тукаевского района

Шарифзян Вагизов из деревни Старые Ерыклы Тукаевского района до выхода на пенсию работал водителем, пробовать лепить из снега он начал восемь лет назад. На этот раз жена с детьми уехали на отдых, и к их возвращению он решил сделать сюрприз.

У входа в дом их встречает большой дракон, которого обнимает снеговик, рядом белый медведь и колобок. С другой стороны расположились цифры — «2024», большая избушка, лягушка, кошка, а на заднем дворике — снежный забор, который украсили гирлянды, второй дракон, слон и сова. Сказочную историю Шарифзян переделывал несколько раз. «Белый медведь получился немного толстым, но это понятно, рядом с ним выпечка — колобок. Вход в избушку я делать не стал, так как под снегом розы», — рассказывает Шарифзян.

Он считает, что особые навыки для создания снежных фигур не нужны: главное начать, и тогда каждый сможет сделать простую скульптуру.

8. Елабуга

Ильгиз Шайхутов из Елабуги любит участвовать в конкурсах по новогоднему оформлению частных домов. Первые места он завоевывал уже шесть раз. «Я каждый год стараюсь придумать что-то новое, чтобы не только побороться за призовое место, но и порадовать елабужан», — говорит Ильгиз Шайхутов.

Дарить новогоднее настроение людям у Ильгиза точно получается. Зимой на фоне его дома жители нередко делают фотографии.

9. Нижнекамск, ул. Кайманова, 11

Жильцы дома 11 на ул. Кайманова в городе Нижнекамске благодарят директора домоуправления «Домсервис» Рамзию Мухаметзянову за зимнее убранство двора. «Она всегда идет навстречу. Большая благодарность», — говорит житель дома Артем Демидов.

Елочный мини-городок всегда полон посетителей: горят гирлянды, горку облюбовала местная детвора.

Создали такую зимнюю сказку жильцы дома своими руками, а также благодаря содействию СТОС микрорайона, руководству управляющей компании, местному депутату и не только. «Хочу тоже сказать спасибо. Все сплотились, дети радуются», — благодарит житель дома Фаиль Галиуллин.

10. Поселок Заготзерно Апастовского района

Жители поселка Заготзерно в Апастовском районе Ильдар и Рашида Хисамовы работали в Сибири, три года назад вернулись и обосновались в родном селе. Построили дом. К Новому году семья украшает свой дом гирляндами и фигурами из снега.

«Впервые украсили дом к 2021 году. Тогда мы взяли ямальскую тему, на Ямале каждый дом украшали в таком стиле. Мы там постоянно побеждали в конкурсах. Эту традицию не забыли и на родине. Стараемся, чтобы жителям поселка было красиво. Кто-то подходит, фотографирует», — рассказал Ильдар абый.

В этом году они создали композицию на тему семьи. «Мы делаем все вместе с моей женой Рашидой. Она придумывает, дает идею, а я делаю фигуры», — сказал глава семьи.

11. Село Верхний Такерман Мензелинского района (1)

Мунира Кондратьева из села Верхний Такерман Мензелинского района также решила принять участие в конкурсе. «Мы очень старались, чтобы наша улица была красивой», — говорит она. Ее дом украшают гирлянды и снежные фигуры. Рядом с домом расположился символ года — Дракон, а рядом Дед Мороз и Снегурочка.

12. Деревня Старый Утямыш Черемшанского района

Мастер электроники Атлас Суфиянов из деревни Старый Утямыш Черемшанского района уже много лет украшает дом разноцветными новогодними огнями. В этом году он уже стал победителем конкурса, объявленного местной редакцией на «Самое лучшее новогоднее оформление придомовой территории». Житель села набрал 2608 голосов. И в прошлом, и в этом году его дом стал украшением улицы и всего села.

13. Село Черный Ключ Черемшанского района

Акрам Массаров из села Черный Ключ Черемшанского района в этом году, как и в прошлом, возвел на территории своего дома из снега фигуры Деда Мороза и Снегурочки, сделал елочки, есть здесь заяц и дракон — символы прошлого и нынешнего года.

В праздники дом Акрама Массарова и Сагадат Муртазиной часто посещают гости, чтобы сделать совместные снимки.

14. Село Туктар Сабинского района

Жители села Туктар Сабинского района Гатифа и Нуриахмет Гимадиевы каждый год лепят фигуры из снега.

В этом году рядом с их домом красуются Дед Мороз и Снегурочка, а также символ 2024 года — Зеленый Дракон. Жители и гости села, проходя мимо красивого ансамбля, не скрывают восхищения.

15. Село Измя Сабинского района (1)

Ильдар Шарипов из села Измя Сабинского района ежегодно удивляет снежными скульптурами у своих ворот. И в этом году он изобразил Дракона — символ 2024 года, а также символ прошлого — Зайца. К процессу создания скульптур автор подошел весьма творчески.

16. Село Измя Сабинского района (2)

Еще одни участники конкурса из этого же села Измя Сабинского района — Алсу и Ильнур Шайхиевы прислали фотографии украшающих улицы снежных фигур. Супруги сотворили чудо у своих ворот. Их дом часто попадает в центр внимания односельчан. В этом году гостей с подарком «встречает» желтый Дракон.

17. Деревня Коноваловка Мензелинского района (1)

Рамзия Ахметзина и ее супруг живут в деревне Коноваловка Мензелинского района. «Как только выпадает снег, беремся за лопаты и вместе украшаем двор к праздникам», — рассказывает участница конкурса. В этом году придомовую территорию украсили забавные фигуры дракона, медведя, снеговика. Сельчане гордятся, что такие люди с золотыми руками живут среди них.

18. Деревня Коноваловка Мензелинского района (2)

Сергей Кукаркин из Коноваловки Мензелинского района снабдил фотографию своей работы стихами:

«Дед Мороз и старый заяц засиделись за столом.

Нынче зайца провожаем, погостил — и будь здоров…

Вдруг — летит, когтями машет, извергает дым да гром

Очень злой и очень страшный Чёрный Водяной Дракон».

19. Село Салтыганово Кайбицкого района

Радик и Гульсина Камаловы из села Салтыганово Кайбицкого района ежегодно участвуют в оформлении личного подворья. Три года подряд семья становилась обладателем Гран-при.

Гульсина Камалова — ветеран библиотечной системы района, заслуженный работник культуры.

20. Село Верхний Такерман Мензелинского района (2)

Семья Хазиевых из села Верхний Такерман Мензелинского района ежегодно лепит фигуры. На создание снежных шедевров у них обычно уходит одна тонна снега, три пачки гуаши, а для украшения двора — 100 метров гирлянды.

21. Село Старое Курмашево Актанышского района

Семья Аскаровых из села Старое Курмашево Актанышского района слепили снежную скульптуру, посвященную участникам специальной военной операции. «Эта статуя называется „Дуга Победы“. Старались отразить сильный дух наших раненых в специальной военной операции. Вылечившись в госпиталях, они снова идут на фронт, желаем скорейшей победы и возвращения их на Родину!» — говорит Тарзима апа.

Еще один примечательный снежный постамент — посвященный знаменитому скульптору Василю Маликову, уроженцу села Старое Курмашево. В этом году ему исполняется 100 лет со дня рождения. Постамент напоминает памятную доску, на табличке написана обширная информация о Василе Маликове. Сами Аскаровы живут на улице, названной в его честь и гордятся таким знаменитыми односельчаном, радуются тому, что могут продолжить его дело своими снежными фигурами.

22. Деревня Коноваловка Мензелинского района (3)

Надежда Сумзина из села Коноваловка Мензелинского района считает, что если бы снежные фигуры были в каждом доме, то было бы как в музее. Наталья создает разные фигуры — зайцев, мышей, поросят, а вот символа наступившего года — Дракона она слепила впервые.

«Выйдешь вечером и потихоньку делаешь. Мне очень приятно, когда едешь по деревне и везде так красиво», — говорит участница конкурса.

23. Деревня Мамашир Кукморского района

Сюмбель Хадиуллина из деревни Мамашир Кукморского района первый раз слепила снежную фигуру в 11 классе ради интереса, односельчанам понравилось.

«Потом еще два года подряд лепила снежные фигуры и все, забросила. Причина — учеба, замужество, рождение ребенка, уход за ребенком. Спустя несколько лет решила слепить снова, дочка попросила слепить Деда Мороза. Разве можно отказать ребенку?», — рассказывает Сюмбель.

На лепку ушел один день, еще день — на покраску снежной фигуры. «Работа не потребовала много усилий. Снег мочила в воде, и пока он мокрый, сразу лепила фигуру», — рассказала она о деталях процесса.

24. Мензелинск

Галина Рогова из города Мензелинска слепила улыбающегося дракона. Пять лет подряд вместе со своим супругом она делает снежные фигуры перед своим домом.

В этом году их двор украшает огромных размеров символ наступающего года — зеленый Дракон. На строительство дракона ушло два дня.

25. Село Большая Атня Атниниского района

Айгуль Закирова из села Большая Атня Атниниского района 2024 год встретили с дочкой, украсив территорию у ворот к Новому году.

«Желаю, чтобы и 2025 года нам посчастливилось встретить так же», — говорит она.

26. Село Большое Афанасово Нижнекамского района

Житель села Большое Афанасово Нижнекамского района Ильхам Бадамшин лепит фигуры из снега и посвящает их военным, которые несут службу в зоне СВО. В этом году он слепил солдата в военной форме, с медалями, и девушку. По задумке автора, военный был ранен, вернулся домой к возлюбленной.

Композицию из снега мужчина лепил примерно 2 недели. «Сначала нужно было укрепить снег каркасом из дерева, потом вылепить формы, ну и одеть персонажей», — рассказывает мужчина. Помогала ему внучка.

27. Село Верхние Метески Тюлячинского района

Семья Гариповых из села Верхние Метески Тюлячинского района много много лет подряд украшают свою придомовую территорию. Сария Гарипова более 44 лет заведует сельским клубом. Каждый год они вместе с семьей оформляют к Новому году здание клуба, которое находится буквально напротив их собственного дома.

«Мы уже более 10 лет каждый год ставим снежные фигуры. Вечером включаем радио, звучит красивая музыка. Постоянно участвуем в районных конкурсах, получаем призовые места за новогоднее оформление. В этом году тоже получилось красиво. Сделали 55 скульптур. Хочется с каждым годом делать лучше. Поскольку прошлый год был у нас Годом национальных культур и традиций, Снегурочка у нас татарка, и калфак на нее надели. На украшение снежных фигур ушло 100 метров гирлянды, 7 пачек краски», — рассказала тюлячинка.

28. Лаишево

С восхищением отзываются жители Лаишева о доме по улице Юбилейная, где живет семья Марисовых. «Начиная с 2015 года мы ежегодно создаем праздничное настроение себе и всем жителям нашего города Лаишево, украшая свой дом», — написала нам участница конкурса Наталья Марисова.

«Такой красоты еще не видели, — отзываются соседи. — И сердечки, и гирлянды, которыми украшен сам дом и прилегающая к нему территория. Сделано все со вкусом на радость себе и людям».

29. Село Новый Убей Дрожжановского района

Галина Еремеева из села Новый Убей Дрожжановского района не в первый раз заявляется на конкурс. Каждый год здесь появляется новая композиция. На этот раз участница конкурса слепила символ года — Дракона и другие фигуры.

«Каждый год мы делаем разные фигуры. Односельчане приходят и радуются нашим творениям, делают разные комплименты. Некоторые даже приезжают на машинах и фотографируются. Всем приятно, когда на улице создается новогоднее настроение», — уверена Галина Еремеева.

30. Деревня Старый Пинигерь Кукморского района

Фирая Бариева из деревни Старый Пинигерь Кукморского района украсила двор к Новому году.

Она пишет: «С сыном и снохой, дочерью и зятем, и моим мужем — все вместе каждый год украшаем участок перед домом».

31. Деревня Кулле-Кими Атнинского района

Ильнур Юсупов из деревни Кулле-Кими Атнинского района рассказал, что украшать двор стало в семье традицией.

«Участок перед домом оформляли вместе с женой Алиной, сыновьями Аделем и Исламом. Фигуру Дракона из снега начали лепить 24 декабря, работа заняла 2 дня. Вместе весело проводили время, на свежем воздухе с семьей», — написал нам участник конкурса.

32. Село Апазово Арского района

Гульниса Нуриева из села Апазово Арского района украсила свой дом и участок перед ним на улице Совхозная.

«На украшение дома и елки ушло 10 коробок гирлянды по 50 метров длиной, плакаты Деда Мороза и Снегурочки, 10 пачек мишуры. Свою часть оформления с большим старанием выполнили наши сыновья Ильназ, Ильяс и дочь Ясмина», — рассказала участница конкурса.

33. Сарманово

Айрат Харисов живет с семьей в селе Сарманово на улице Сельхозтехника. «Дочка попросила Дракона. Когда делал, на улице было минус 30», — рассказал участник конкурса о создании своей фигуры. По вечерам дом красиво подсвечивается гирляндами.

34. Деревня Ташлы Агрызского района

Для Лидии и Александра Корневых из деревни Ташлы (Каменный Ключ) Агрызского района новогоднее украшения частных домов и придомового пространства стало хорошей традицией. Поэтому и они начали создавать снежные скульптуры. «В нынешнем предновогоднем потеплении немногие решились на лепку из-за неважного состояния снега, а мы с мужем поздно вечером при свете фонарей взялись за лопаты и кисти, пока снег был схвачен ночным морозцем», — поделилась участница конкурса.

35. Агрыз

Евгения Киселева из города Агрыз прислала фото и видео любимого двора на улице Ометова, дом 19.

«Новый год всегда был и будет самым душевным и теплым праздником, а значит, должны происходить настоящие чудеса! И они происходят благодаря нам! Праздничное настроение создавали сами, украшая окна подъездов красивыми снежинками, козырьки подъездов разноцветными гирляндами. Вместе с детьми лепили снеговика, символа года — Дракона и украшали елочку-красавицу», — рассказала об украшении двора участница конкурса.

36. Нижнекамск, пр. Химиков, 64

Жители дома № 64 по проспекту Химиков в Нижнекамске украсили елку в своем дворе. Традиция у них существует уже четыре года, и участвуют в этом мероприятии все без исключения. Так, жильцу Антону Квашнину досталась непростая задача — ему надо было развесить украшения до самой макушки.

Елочка растет во дворе с 1995 года, за это время она вымахала до уровня второго этажа. Мужчину спасает смекалка — из подручных средств он сделал незамысловатое приспособление.

37. Деревня Молвино Зеленодольского района

Гульназ Садыкова из деревни Молвино Зеленодольского района украсила свой дом красивыми гирляндами. Из картона семья вырезала фигуры Деда Мороза, Снегурочки, новогодней ёлочки, украсили их цветной бумагой.

«А из снега слепили нашу семью. Наши шестеро детей, Дедушка Мороз — это мой муж, а Снегурочка — это я», — прокомментировали создание фигур участница конкурса.

38. Село Чутай Балтасинского района

Семья Нургалиевых из села Чутай Балтасинского района считает, что Новый год — это долгожданный, полный чудес праздник. Каждый старается встречать его так, чтобы запомнилось надолго.

«У нашего дома тоже подготовка началась заранее. В оформлении участвовала вся наша семья. Повесили гирлянды на дом, заборы и ворота. Украсили елку. Самая трудоемкая работа — это создание фигуры Дракона. Снега в этом году много, поэтому он у нас получился большой. Мы его покрасили, а чтобы по вечерам он светился, наш папа украсил его гирляндой», — написала нам Гульдания Нургалиева.

39. Село Ленино Новошешминского района

Светлана Сапарева из села Ленино Новошешминского района пишет, что они ежегодно украшают двор к Новому году. Это их семейная традиция.

«Хочется порадовать себя и окружающих, окунуться в праздничную атмосферу. С наступлением темноты двор утопает в свете огоньков. Мерцает дом, олень, ёлка, ангел, дельфины, символ уходящего года — кролик, символ Нового года — огромный дракон», — поделилась участница конкурса.

40. Село Именьково Лаишевского района

В селе Именьково Лаишевского района на улице Школьной появилась целая улица светящихся деревьев. Видео на конкурс прислала Дания Галлямутдинова.

Фотографии и видео предоставлены участниками конкурса