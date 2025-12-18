Суд Турции принял решение экстрадировать Эльвиру Мадиярову в Россию по делу Frendex

Стамбульский суд принял решение о выдаче России бывшей казанской телеведущей Эльвиры Мадияровой, арестованной в Турции и проходящей по делу о финансовой пирамиде Frendex. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мадияровой Джандаш Гюрол, подчеркнув, что защита намерена обжаловать это решение.

По словам юриста, решение местного суда противоречит как международным нормам, так и турецкому законодательству. Он напомнил, что ранее Верховный суд Турции уже отменял постановление об экстрадиции, а Кассационный суд в октябре текущего года вынес решение об отказе в выдаче.

Гюрол заявил, что защита подаст апелляции в Верховный и Конституционный суды Турции. Он также отметил, что Мадиярова, по мнению адвокатов, является потерпевшей по делу Frendex, а доказательства ее вины остаются недостаточными.

Защита указывает и на семейные обстоятельства: Мадиярова живет в Турции с 2021 года вместе с мужем и двумя детьми, и ее экстрадиция, по словам адвоката, «серьезно ударит по единству семьи». Он отметил, что турецкое законодательство допускает отказ в выдаче, если это может причинить несоразмерный вред подсудимому или его близким.

Эльвира Мадиярова была задержана в феврале 2025 года в Стамбуле при попытке пересечь границу с поддельным удостоверением личности после прилета из Северного Кипра. С момента ареста она содержится в женской тюрьме в районе Бакыркей. 5 марта Минюст России направил официальный запрос на ее экстрадицию.