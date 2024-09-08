Кондратьев: Выборы в РТ проходят в спокойной, доброжелательной атмосфере

Выборы депутатов Госсовета РТ VII созыва проходят в Татарстане в спокойной, доброжелательной атмосфере. Явка к 12.00 составила 32,2% от общего количества избирателей. Об этом сообщил сегодня в едином информационном центре в Казани председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Выборы в регионе проходят в спокойной, доброжелательной атмосфере. В республике насчитывается 2,9 млн избирателей, на избирательных участка работают 16 тыс. наблюдателей», — сказал он.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. В городах и районах Татарстана открылись 2760 избирательных участков, в том числе 42 — в местах временного пребывания избирателей . Участки будут работать до 20 часов вечера. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что свой голос отдали Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.