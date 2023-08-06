Концепцию «Безопасный город» в Татарстане продлят до 2027 года

В Татарстане планируется продлить концепцию построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» еще на пять лет. реализовать концепцию предлагается в семь этапов, первый из которых – разработка плана мероприятий на ближайшие годы, следует из проекта соответствующего постановления.

Название документа предлагается откорректировать, изменив годы реализации концепции с «2018 – 2022» на «2023 – 2027». Сам документ также изменят. В частности, кроме разработки планов мероприятий на ближайшие пять лет, предлагается провести инвентаризацию ведомственных и муниципальных информационных систем и модернизировать их с учетом требований.

Также среди запланированных работ после продления концепции – разработка типовых ситуационных моделей информационного взаимодействия служб и ведомств, создание единых требований к информационным системам и другие.

Среди основных функций комплекса «Безопасный город» – моделирование различных сценариев возникновения потенциальных угроз безопасности населения и принятие мер по их устранению. Также платформа отвечает за отслеживание статусов сообщений о всевозможных происшествиях: авариях на предприятиях, на транспорте, пожарах, несчастных случаях, ДТП и преступлениях. Кроме того, задачей комплекса является предоставление органам власти инструментов решения задач в сфере обеспечения общественной безопасности и другие функции.

Напомним, в июле в Нижнекамске установили 25 видеокамер по программе «Безопасный город». А в Казани за три года – с 2023 по 2025 – выделят на реализацию программы «Безопасный город» более 783 млн рублей. В столице республики за прошлый год благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в городе по этой программе, удалось раскрыть 1787 преступлений.

Антикоррупционную экспертизу о продлении концепции документ будет проходить до 10 августа.