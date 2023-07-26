В Нижнекамске установили 25 видеокамер по программе «Безопасный город»

Фото: vk.com/nizhnekamsk

В Нижнекамске продолжаются работы по установке камер видеонаблюдения в местах массового пребывания местных жителей, на въездах и выездах из города и на дорожных участках с повышенным трафиком в рамках программы «Безопасный город».

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал директор городского Информационного центра Максим Шаронов.

В частности, с мая в Нижнекамске установлено уже 25 камер наблюдения. При этом система видеоконтроля позволяет распознавать лица и государственные регистрационные знаки транспортных средств, напомнил чиновник.

Всего по соответствующей программе за этот год на 47 участках города предполагается установить 129 камер. Кроме того, по другим программам видеокамеры размещают во дворах и парках Нижнекамска.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что благоустроенные по республиканской программе «Наш двор» территории Казани оборудуют камерами видеонаблюдения.