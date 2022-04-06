Проект «Безопасный город» в РТ помог раскрыть почти 1,8 тыс. преступлений в 2021 году

фото: пресс-служба Президента Татарстана

В 2021 году благодаря камерам видеонаблюдения в Татарстане удалось раскрыть 1787 преступлений. Чтобы добиться наилучшего результата, необходимо и дальше совершенствовать комплекс аппаратных и программных средств, отметил на совместном заседании Совета Безопасности РТ и координационном совещании по обеспечению правопорядка Президент РТ Рустам Минниханов.

Как подчеркнул руководитель РТ, обеспечение безопасности татарстанцев — это важнейшая задача органов госуправления.

«Следует отметить, что наша республика достаточно хорошо продвинулась в развитии сегмента видеонаблюдения. Принятые решения позволили существенно улучшить показатели раскрываемости преступлений. Так, в прошлом году с помощью информации с камер видеонаблюдения удалось раскрыть 1787 преступлений», — рассказал он.

Комплексы «Безопасный город» помогают снизить преступность, количество аварий и обеспечить правопорядок на территории Татарстана. Благодаря современным решениям и аналитическим средствам сотрудники правоохранительных органов могут быстро получить данные о том или ином происшествии, а также использовать данные с камер в следственных мероприятиях.

«Реализуя проект „Безопасный город“, необходимо совершенствовать и обновлять комплекс аппаратных и программных средств, добиваться наилучшего результата», — отметил Президент РТ.

Как сообщил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, в настоящее время на территории республики действуют свыше 67 тыс. видеокамер. На развитие правоохранительного сегмента проекта «Безопасный город» с 2016 года потрачено 2,3 млрд рублей. При этом переход в прошлом году на сервисную модель и заключение долгосрочных контрактов позволили снизить бюджетные затраты в три раза, а совместная работа с «Таттелекомом» — уменьшить затраты на одну камеру с 7 до 5 тыс. рублей.

Реализация проекта предусматривает пять направлений: камеры в общественных местах, на объектах транспортной инфраструктуры, соцобъектах и коммерческих объектах, в многоквартирных домах. Чтобы повысить оперативность предоставления сведений с камеры, Минцифры создан единый реестр камер видеонаблюдения, который находится на геопортале РТ. В него включена информация о 81% камер на территории Татарстана, причем на 3,3 тыс. устройств данные доступны в режиме реального времени.

Важность видеонаблюдения в поддержании правопорядка подчеркнул и министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин. Так, за три месяца текущего года они помогли раскрыть уже 502 преступления и пресечь 1745 нарушений.

«Нет сомнений, что актуальность и востребованность системы видеонаблюдения подтверждается практически ежедневно», — подчеркнул он.

Чтобы повысить эффективность комплекса, считает министр, нужно принять ряд нормативных и технических решений, в том числе провести полную ревизию объектов видеонаблюдения.

Президент Татарстана отметил, что система видеонаблюдения — это наиболее действенный инструмент для обеспечения безопасности в муниципалитетах, особенно в крупных городах.

«Сегодня эта система позволяет нашим гражданам спокойно отпускать детей на улицу, самим спокойно ходить. Благодаря камерам нам удалось раскрыть свыше 1,7 тыс. преступлений. К тому же наличие камер и быстрое реагирование — это хороший сдерживающий фактор для людей, имеющих какие-то нехорошие планы», — заключил он и поручил Минцифры провести аудит имеющихся камер и разработать концепцию дальнейшего развития комплексов «Безопасный город» на период до 2025 года.