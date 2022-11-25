За три года проект «Безопасный город» обойдется Казани в 783 млн рублей

В следующие три года — с 2023-го по 2025-й — власти Казани выделят на реализацию программы «Безопасный город» более 783 млн рублей. Об утверждении муниципального проекта говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Напомним, что за прошлый год благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в городе по этой программе, удалось раскрыть 1787 преступлений. Она включает в себя современные информационные технологии, нацеленные на обеспечение безопасности в общественных пространствах, парках и скверах, на объектах соцсферы и других.

Из указанной суммы 262,1 млн рублей будет потрачено в 2023 году, в следующие два года — почти по 261 млн.

Как отмечается в постановлении, за ближайшие три года программа охватит системами видеонаблюдения около 75% городских объектов, на 98% объектов соцсферы появятся автоматические пожарные сигнализации, пульты охраны, сигнализация и другие технологии для обеспечения безопасности.