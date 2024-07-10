«Комплект богатый»: контрактник из Нижнекамска поблагодарил за снаряжение на СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ежедневно в пункте сбора помощи на проспекте Химиков, 72б в Нижнекамске одевают и обувают бойцов. Эдуард стал 1145-м военным по счету, который получил здесь всё необходимое.

«Комплект богатый, спасибо дорогим нижнекамцам! Спасибо пацанам, женщинам, мамам. Полностью снарядили меня. Всё как надо, всё есть для полевых условий», — поблагодарил военнослужащий-контрактник.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«В сумку у нас входят расходники, спальный мешок, берцы, коврик, термос, газовые горелки, баллоны, средства личной гигиены, влажные салфетки, мочалки и зубные пасты, щетки, мыло. Также входят трусы, носки, футболки, сладости. Средства от комаров, клещей. Всё самое необходимое, также кладем обязательно аптечку», — рассказала председатель СТОС Лариса Орлова.

В Нижнекамске продолжается набор контрактников. Ежедневно в городе ведется работа по привлечению желающих служить в Вооруженных силах. Бойцам предлагают все возможные льготы, которые распространяются и на членов их семей. Также подписавшие контракт до 31 июля получат повышенные выплаты, которые по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова составят 1,5 млн рублей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Мобильный пункт по отбору контрактников ежедневно выезжает в самые оживленные точки города. Специалисты военкомата раздают буклеты горожанам и выражают готовность ответить на любые их вопросы. Больше всего спрашивают про новые выплаты и меры поддержки.

«С сегодняшнего дня военнослужащий, заключивший контракт, получает местную поддержку региональную 1 млн 5 тыс. рублей и плюс 195 тыс. рублей от Министерства обороны. В совокупности получается 1 млн 200 тыс. рублей. Без денежного содержания военнослужащего. За первый месяц службы будет выплачиваться материальная помощь», — рассказал военный комиссар Газинур Ситдиков.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Если сложить всё, вместе получается 1.5 млн рублей. При этом семья военнослужащего берется под опеку местных властей. Помощь оказывается всесторонняя.

«У нас здесь всем детям до 18 лет выплачивается 20 тыс. рублей. Также и для старших возрастов, пока они учатся. Оформляются проездные на общественный транспорт. Также для них бесплатные лагеря, в том числе и в южном регионе России», — добавил военком.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Контрактникам от Татарстана перед отправкой выдается полный набор всех необходимых вещей, армейская аптечка с медикаментами. Поэтому, заверили в военкомате, самим бойцам ничего покупать не придется. Помогают военным и волонтеры.

В данный момент продолжается набор в именной батальон «Батыр», который будет охранять новые территории. Само оформление на службу занимает от нескольких часов до двух дней максимум. Боевое слаживание подписавших контракт будет организовано в Татарстане.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.