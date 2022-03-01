Компания — оператор «Северного потока — 2» объявит о банкротстве

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором трубопровода «Северный поток — 2», оказалась вынуждена уволить сотрудников и должна подать заявление о банкротстве из-за санкций Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Компания неплатежеспособная и, следовательно, не может обеспечивать социальный план», — заявила руководитель экономического департамента швейцарского кантона Цуг Сильвия Талман-Гут в интервью телеканалу SSR.

По словам Гут, предприятие теперь не сможет продолжать работу и «должна была подать заявление о банкротстве». Сотрудники Nord Stream 2 AG, в общей сложности 106 человек, уволены. Ранее было объявлено об увольнении более 140 работников, однако эти сведения были неточными.

Сертификация «Северного потока — 2» властями Германии была остановлена еще 22 февраля после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Позднее Путин подписал указы о применении специальных экономических мер против санкций и о запрете вывозить иностранную валюту на сумму более 10 тыс. долларов.