Компания «Флот РТ» подготовила судно для прогулочных рейсов по Казанке

«Флот РТ» планирует в этом году запустить прогулочные экскурсионные рейсы по Казанке. Для этого маршрута уже подготовлено судно, но на самой реке нет необходимой инфраструктуры. Об этом сообщил журналистам на открытии навигации в Казани генеральный директор судоходной компании Роман Лизалин.

«Необходима инфраструктура, чтобы организовать экскурсионные прогулки по Казанке. Надеемся, что в ближайшее время она появится. Мы эту работу ведем. Рассчитываем, что в этом году сможем этот проект реализовать. Мы подготовили судно, занизили габариты, чтобы можно было в тех стесненных условиях его запустить. При наличии соответствующей инфраструктуры на регулярной основе сможем такие перевозки осуществлять», – рассказал спикер.

По словам Лизалина, для организации этого маршрута компания хотела бы установить на Казанке дебаркадер. «Перспектива очень большая, мы знаем, насколько интересны эти прогулки по Казанке, как наш город раскрывается с воды», – подчеркнул он.

Гендиректор компании добавил, что «Флот РТ» по доверительному управлению принял на баланс три причала – в Казани, Болгаре и Свияжске. «Мы очень хотим принять на баланс причал Камского Устья, мы этим сейчас занимаемся. Есть еще причал в Тетюшах, который пока тоже не перешел на наш баланс. В Чистополе идет строительство нового здания речного вокзала и набережной. После того, как стройка завершится, думаю, что мы причал тоже сможем взять на свой баланс», – поделился он планами.

Спикер отметил, что в феврале на Зеленодольском заводе имени Горького было заложено еще два новых «Метеора». Их компания планирует получить в 2025 году.

«В перспективе планируем иметь больше скоростных судов на балансе, но это не так быстро. Мы модернизировали имеющийся флот. Но не все переданные “Татфлотом” суда были в удовлетворительном состоянии, поэтому мы делаем все, чтобы их восстановить. Но есть суда в крайне негодном состоянии, наверное, рациональнее их утилизировать и приобрести новые. Пока два – три таких судна для этого видим», – заключил Лизалин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что компания «Флот Республики Татарстан» выкупила у «Татфлота» 28 судов.