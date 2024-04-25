Роман Лизалин: «Задача «Флота РТ» – увеличить перевозку пассажиров до 500 тыс. человек»

Роман Лизалин: «Компания «Флот Республики Татарстан» выкупила у «Татфлота» 28 судов, которые держатся на плаву. Выкуплено также 18 других плавучих несамоходных объектов, в том числе дебаркадеры»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Количество рейсов не уменьшится, останется на прежнем уровне»

– Роман Евгеньевич, как проходит подготовка к открытию навигации, есть ли какие-то сложности? Когда планируется выход первого судна в рейс?

– Подготовка идет полным ходом, мы работаем 24 на 7. Прежде всего проводятся работы, связанные с техническим состоянием судов, их ремонт. Хотим, что называется, привести их в чувство. Планировали с октября приступить к ремонтным работам. Но так получилось, что процесс передачи старых судов от «Татфлота» затянулся. Поэтому только с конца января – в начале февраля смогли приступить к ремонту.

В этом году сформировали бригады для ремонта из состава экипажа судов. Раньше, когда навигация заканчивалась, они уходили в неоплачиваемый межнавигационный отпуск. Но мы понимаем, что работников нужно поддерживать не только в период навигации, но и после.

Работы планируем проводить и летом по утвержденной программе по судоремонту.

А первое судно отправится в рейс 27 апреля по внутреннему социальному маршруту.

«Компания «Флот Республики Татарстан» выкупила у «Татфлота» 28 судов, которые держатся на плаву» Фото: © «Татар-информ»

– Сколько сейчас судов у компании и какое количество будет задействовано в навигацию?

– Компания «Флот Республики Татарстан» выкупила у «Татфлота» 28 судов, которые держатся на плаву. Выкуплено также 18 других плавучих несамоходных объектов, в том числе дебаркадеры. Кроме того, выкупили три здания и по доверительному управлению получили на свой баланс три причальные стенки, которые находятся в Казани, Болгаре и Свияжске.

Рассчитываем, что на социальных маршрутах будет задействовано 10 единиц флота. Социальные маршруты – это, например, из Казани в Кзыл-Байрак, в Свияжск, а также в Болгар и Тетюши на скоростных судах. К ним относятся остановки возле садовых обществ.

В этом году также планируем реализовать программу по межрегиональным социальным направлениям. По маршруту Казань – Ульяновск и Казань – Чебоксары будут задействованы два новых судна «Метеор», которые приобрели в прошлом году.

Сейчас они находятся на регламентном обслуживании на Зеленодольском заводе имени Горького. Ожидаем, что в ближайшее время нам их передадут и мы сможем без задержки, как запланировали, 1 мая выйти в Ульяновск.

Более того, планируем в этом году задействовать еще пять единиц коммерческих судов, которые будут работать внутри нашего региона, осуществлять экскурсионные маршруты, банкетные перевозки пригородного сообщения.

– В прошлом году пригородные пассажирские перевозки действовали по 10 социально значимым маршрутам. Они сохранятся в этом году?

– Количество рейсов не уменьшится, останется на прежнем уровне.

«Подготовка идет полным ходом, мы работаем 24 на 7. Прежде всего проводятся работы, связанные с техническим состоянием судов, их ремонт» Фото: © «Татар-информ»

«Если восстановление требует колоссальных вложений, то проще заложить новое судно»

– Сколько всего компании необходимо приобрести судов для развития внутренних и межрегиональных перевозок?

– Как раз сейчас мы над такой программой работаем. Думаю, что в летний период согласуем ее с нашим советом директоров. Программа подразумевает строительство до 2030 года не менее 10 единиц.

– В ближайшее время планируете приобрести новые суда, в том числе по программе утильсбора?

– Мы стараемся восстановить суда, если это можно сделать. Как такового срока службы у судов нет. Я не готов сказать, что оно отслужило 50 лет и должно пойти в утиль. При надлежащем уходе, своевременном обслуживании суда могут и 100 лет служить. Но нужны вложения. И здесь надо понимать их рациональность. Если восстановление требует колоссальных вложений, то проще заложить новое судно, а старое сдать в утиль.

Есть меры государственной поддержки, например утильгрант, когда при утилизации старого судна возмещается до 15% от стоимости строительства нового.

В феврале произвели закладку еще двух новых «Метеоров» на Зеленодольском заводе имени Горького. Их приобретаем по государственной лизинговой программе. Это тоже мера господдержки.

И программа по судоремонту предполагает замену главных и вспомогательных энергетических установок. Мы уже законтрактовались по поставке новых двигателей на старые суда, которые будут проходить модернизацию и ремонт.

Спасибо, что руководство республики нас поддерживает. Строительство судна – это очень финансовоемкий проект. Стоимость нового «Метеора», который мы планируем приобрести, – 550–570 млн рублей. И срок окупаемости любых судов даже не один десяток лет. Поэтому без госпрограмм, без субсидированной лизинговой ставки тяжело под обычную процентную ставку заложить какое-то судно. Плюс расходы на эксплуатацию тоже недешевые.

– Закладка новых судов для «Флота РТ» идет на Зеленодольском заводе имени Горького. А планируете размещать заказы на других судостроительных предприятиях за пределами Татарстана?

– Мы готовы работать со всеми судостроительными предприятиями, которые есть в России. Но зная потенциал и возможности нашего завода, думаю, что такой необходимости нет. Зеленодольский завод может построить любую линейку судов. Однако если будут какие-то интересные предложения от других судостроительных предприятий, по цене и качеству, то почему бы и нет.

«В прошлом году мы организовали девять рейсов до Ульяновска. Скоростные суда это расстояние не покрывали 19 лет. Жителям понравилось» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«По Казанке планируем запустить судно, это будет прогулочный маршрут»

– В прошлом году протестировали рейсы из Казани в Ульяновск и Чебоксары, из Елабуги – в Сарапул. Как эти маршруты себя зарекомендовали?

– К сожалению, у нас пока недостаточно новых судов для межрегиональных перевозок, а спрос большой. В прошлом году мы организовали девять рейсов до Ульяновска. Скоростные суда это расстояние не покрывали 19 лет. Жителям понравилось.

Маршрут Казань – Чебоксары, на наш взгляд, все-таки более объезженное популярное направление. И здесь проще в том плане, что чебоксарские коллеги уже года три ходят по этому маршруту на «Валдаях». В этом году мы с ними организуем реверсное движение.

В прошлом году впервые за 26 лет был осуществлен рейс Елабуга – Сарапул. В 1980-е годы это было регулярное направление. Когда мы пришли в Сарапул, нас вышел встречать весь город. Буквально на днях мне звонил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, просил, чтобы мы подтвердили свое участие в этом маршруте. Я извинился, сказал, что у нас судов не хватает.

– Какую работу проводит Татарстан по проекту «Великий Волжский путь»?

– Проект разбит на пять этапов. Сейчас в нем участвуют три региона – Нижегородская область, Чувашия и Татарстан. Расстояние, которое мы должны покрыть тремя компаниями, – от Нижнего Новгорода до Ульяновска.

В этом году мы отрабатываем направления Казань – Ульяновск и Казань – Чебоксары. Чебоксарские коллеги будут ходить к нам, а нижегородские – до Чебоксар и, возможно, спускаться до Казани.

На втором этапе в проекте участвуют уже все регионы, расположенные на Каме. Здесь планируется реализовать маршруты до Перми и Самары. В эту работу подключаются и другие компании, которые даже заказали новые «Метеоры». Возможно, для этого проекта будет создан какой-то единый оператор.

Надеемся, что в 2025 году получим новые «Метеоры» и эти расстояния тоже будем покрывать. Возможно, это будет направление Набережные Челны – Пермь, но мы пока не знаем. Другие регионы заинтересованы, они нас ждут и хотят, чтобы эти перевозки стали регулярными.

– На этот год уже составлено расписание межрегиональных перевозок?

– Да, предварительное расписание есть, мы его отправили на согласование, в том числе в Москву. С расписанием можно ознакомиться на нашем сайте. Сразу оговорюсь, что пока наш сайт работает в тестовом режиме, но мы хотим в ближайшее время его полностью запустить. И там будет вся информация, в том числе по стоимости билетов.

– Ранее вы заявляли, что рассматриваете возможность организации маршрутов по Казанке и Вятке. Появятся ли такие рейсы?

– По Казанке планируем запустить судно. Это будет прогулочный маршрут. Мы бы очень хотели, чтобы остановочный пункт был на самой реке, поскольку логистика очень важна. Не совсем удобно людям приезжать в речной порт, там садиться на судно и потом полтора часа идти до Казанки, а затем столько же обратно.

Поэтому мы бы хотели, чтобы у нас там был свой причал. Знаем, что сейчас идут работы по созданию нового причального комплекса на реке. Нас заверили, что будет создана причальная стенка для наших судов. Это радует, но мы понимаем, что нужно время, может быть, два года.

А нам нужно сейчас работать. Поэтому хотели бы поставить временный дебаркадер. Над этим тоже сейчас работаем. Надеюсь, что получится. В этом году пытаемся реализовать проект, но не готов сказать, сможем или нет.

Что касается Вятки, то в перспективе хотим, чтобы там одно судно работало. К сожалению, из-за отсутствия необходимого парка судов в этом году это сделать не получится.

– Компания взяла на баланс туристическое судно «Павел Миронов». Сейчас уже можно сказать, на каких маршрутах будет задействован теплоход?

– Этот теплоход 305-го проекта уже несколько лет никуда не ходил, просто стоял, а сейчас ремонтируется. Где-то в середине лета надеемся запустить круизное межрегиональное направление. Но на какие-то дальние расстояния в этом году не хотим его выводить. Предварительное расписание уже сформировано.

Планируем, что это судно будет работать на туристических направлениях. В основном это маршруты Казань – Нижний Новгород, Казань – Самара, Казань – Елабуга – Болгар – Казань, Казань – Чебоксары, а также один-два маршрута Казань – Ярославль и Казань – Волгоград.

«Помимо того, что приоритетом нашей компании является безопасность перевозок, мы хотим увеличить сервис и доступность водного транспорта» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это те деньги, которые пойдут на благо развития пассажирского речного флота»

– Что будет с ценами на билеты в эту навигацию?

– Более пяти лет тарифы не поднимались. За это время стоимость топлива выросла, другие расходные части увеличились. Поэтому тарифы повышаются, но только на 20%. Такое решение принял Госкомитет РТ по тарифам. Руководство республики понимает, что допускать большого скачка цен нельзя. И мы к этому относимся очень осторожно.

Получается, что на 20% стоимость билетов повысится. Но это неизбежно. Если не будет увеличения, то возникнет убыток, мы не сможем проводить ремонт судов. Мы же планируем работать на долгую перспективу, проводить модернизацию судов. На все это нужны ресурсы, в том числе финансовые. Это те деньги, которые пойдут на благо развития пассажирского речного флота.

– Межрегиональные перевозки будут субсидироваться?

– Их нужно субсидировать, потому что себестоимость таких перевозок все-таки достаточно велика. И сама стоимость амортизации судов тоже большая. Все это приводит к высокой стоимости билета.

Думаю, что при поддержке руководства республики, федерального центра, других регионов, которые вовлечены в эту работу, стоимость билета будет доступной. И мы надеемся, что в ближайшее время будет понимание по реализации плана.

– В случае субсидирования какая может быть стоимость билета на межрегиональном рейсе?

– Например, по маршруту Казань – Ульяновск в случае выделения субсидии на этот маршрут стоимость билета может составить тысячу рублей.

– Онлайн-продажи билетов планируется запустить уже в эту навигацию?

– Помимо того, что приоритетом нашей компании является безопасность перевозок, мы хотим увеличить сервис и доступность водного транспорта. В связи с этим внедряем онлайн-продажу билетов. На прошлой неделе включили систему в тестовом режиме.

Рассчитываем на то, что этот сервис полноценно заработает в эту навигацию. Мы очень давно этим вопросом занимаемся – практически всю зиму.

«Дебаркадеры находятся не в очень хорошем состоянии. В этом году, как успели, своими силами провели текущий ремонт. Всего у нас девять действующих дебаркадеров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Дебаркадеры являются нашей ахиллесовой пятой»

– В каком состоянии сейчас находятся дебаркадеры? Есть ли перспективы строительства новых дебаркадеров?

– Наверное, дебаркадеры являются нашей ахиллесовой пятой. Они находятся не в очень хорошем состоянии. В этом году, как успели, своими силами провели текущий ремонт. Всего у нас девять действующих дебаркадеров.

Мы хотим, чтобы была проведена глубокая модернизация. Но оценивать нужно по рациональному вложению средств. Может быть, проще построить новые.

Еще нужно учесть, что они, как магнит, притягивают своим внешним видом туристов из других регионов. Это же все-таки история. Понятно, что не все, но их часть – это некая изюминка нашей республики, потому что не у каждого региона есть такие дебаркадеры.

В то же время почему бы не создать внешне такой же дебаркадер? Это уже будет новый продукт, отвечающий всем требованиям, в том числе безопасности и комфорта. Мы над этим сейчас работаем.

– Мы знаем, что есть дебаркадер в Набережных Челнах с большой историей. Этот объект приобрела местная компания. Люди специально приходят на него посмотреть. Насколько это востребовано?

– Однозначно, востребовано. Многие переделывают дебаркадеры под плавучие гостиницы, и люди туда охотно приезжают. Но этот дебаркадер не наш, поэтому я не могу сказать, что с ним планируют сделать.

А если говорить про Набережные Челны как про остановочный пункт, то это крайне востребованная стоянка. Все круизные суда, которые проходят по Каме, в большинстве случаев там останавливаются. Это способствует притоку туристов. Это нужно развивать.

Для этого, мне кажется, все-таки необходимо строительство большой модернизированной причальной стенки, а еще лучше пассажирского причала или вокзала. То есть это должна быть такая кластерная система, которая включает всю инфраструктуру, в том числе парковку для автомобилей. Возможно, там необходимы ресторанные или гостиничные комплексы. То есть это пространство с огромным потенциалом, его необходимо развивать.

«Если предполагается комплексное решение, включающее экскурсии в каждом городе, то мы, конечно, над этим будем работать и предлагать подключиться туроператорам» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Будем смотреть на востребованность рейсов, стараться подстроиться под население»

– Вы будете привлекать какого-то оператора, который будет организовывать маршруты, или все будете делать своими силами?

– Если говорить про круизные перевозки, то в большинстве случаев заключаются агентские соглашения с партнерами, в том числе из других городов, которые также могут реализовывать путевки на наши суда.

А что касается программы, то сама туристическая путевка на такое судно уже предполагает комплекс мероприятий. Можно включить туда экскурсии в том или ином городе. Можно просто купить путевку на несколько дней, съездить с семьей до того же Нижнего Новгорода и вернуться. В ее стоимость будет входить питание, развлечения на судне.

Но если предполагается комплексное решение, включающее экскурсии в каждом городе, то мы, конечно, над этим будем работать и предлагать подключиться туроператорам.

– Компания «Содружество» будет работать с вашей организацией по запуску интермодальных перевозок, чтобы туристы могли перемещаться на теплоходе и электричке?

– По этому вопросу в зимний период активно общались с коллегами из «Содружества». Понимание здесь есть. Мы рассматривали точки соприкосновения в направлении Казань – Ульяновск. У наших скоростных судов все-таки есть один недостаток – они могут двигаться только в светлое время суток, а железнодорожный транспорт может перемещаться и в ночное время.

Мы думали доставлять казанских туристов в Ульяновск, где для них будет организована полномасштабная экскурсия. А уже в Казань они возвращаются на поезде. В то же самое время из Казани в Ульяновск привозят туристов по железной дороге, а обратно они возвращаются по реке.

Такая бимодальность будет востребована, но сможем ли мы ее полноценно запустить в этом году, пока не готов ответить. Может быть, в тестовом режиме. И мы хотим, чтобы был единый билет. Поэтому нам сначала нужно реализовать свою программу, а наши коллеги из «Содружества» готовы хоть сейчас включиться в эту работу.

– От многих людей слышал, что хотят сходить по реке в Болгар и вернуться в тот же день, но между рейсами им не хватает времени, чтобы осмотреть город, его достопримечательности. А вы сказали, что «Метеоры» должны завершать перевозки в светлое время суток. Это решаемая проблема?

– Конечно, при необходимости можем рассмотреть этот вопрос. Будем смотреть на востребованность рейсов, стараться подстроиться под население. Если будет запрос большинства, то в ходе навигации сможем что-то поменять.

Мы хотим получать обратную связь от пассажиров, в том числе на нашем сайте. Там будут проходить опросы. И у нас уже есть своя группа в Telegram. Приглашаю всех присоединиться и высказывать свое мнение. Мы к каждому мнению прислушиваемся.

«Кадровый голод есть, но мы с ним боремся. Хорошо, что в Татарстане есть учебное заведение, которое готовит для нас специалистов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Кадровый голод есть, но мы с ним боремся»

– Мы все видим, что происходит с нашими большими реками – Волгой и Камой. Проблема обмеления никуда не исчезает, прошлый год в этом плане был очень сложным. Как это влияет на вашу работу, как учитываете этот фактор при организации маршрутов?

– Сказать, что совсем никак не влияет, было бы неправильно и неправдой. В прошлом году наши пассажирские суда на подводных крыльях вместо одного причала в Казани подходили к другому. Мы не стали рисковать, чтобы не повредить крыло – это очень чувствительный элемент скоростного судна.

Мы, конечно, за то, чтобы вода была достаточно стабильной. Перепады уровня воды – это нехорошо для любого судоводителя, речника. Должен быть один стабильный уровень, к которому люди привыкают, сверстывают расписание, учитывая глубины, габариты судового хода.

– Компания встала на путь быстрого развития, а хватает ли специалистов? Ведь во многих отраслях есть кадровая проблема, и отсутствие необходимых работников сдерживает развитие.

– Это, наверное, наша вторая проблема после дебаркадеров. Кадровый голод есть, но мы с ним боремся. Хорошо, что в Татарстане есть учебное заведение, которое готовит для нас специалистов.

Цикл в отрасли присутствует, начиная от подготовки кадров, строительства, ремонта и эксплуатации судов. Все это есть в нашей республике. Но ввиду того, что кадровый голод есть не только у нашего предприятия, на рынке спроса больше, чем предложений. И мы не исключение.

Спасибо руководству филиала Волжского государственного университета водного транспорта, они нас поддерживают, направляют к нам студентов, которые нас выручают. Мы в свою очередь, чтобы из студентов воспитывать профессионалов, ввели систему наставничества. Студент понимает, что не будет предоставлен сам себе, ему помогут и подскажут. Это было и раньше, сейчас мы просто к этому возвращаемся. И к нам охотно идут студенты.

По уровню зарплат мы тоже подтянулись среди других регионов. Нужно еще и условия работы создавать. Сейчас в нашей компании трудятся более 145 сотрудников.

«Хотели бы выйти на цифру – около 350 тыс. перевезенных пассажиров. Пока у нас статистика небольшая» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сейчас мы видим, что интерес к речным перевозкам у жителей есть»

– Долгое время у нас был кризис речного туризма. Можно ли говорить о том, что интерес к нему растет, активизируются туристические компании, перевозчики?

– Интерес с каждым годом все выше и выше. И это неизбежно. Хотя и строятся новые дороги, нагрузка на них меньше не становится, даже, наоборот, увеличивается. Мы понимаем, насколько комфортнее перемещение по воде. Это можно ставить в противовес тем же автодорогам и железным дорогам. И, по статистике, речные перевозки являются самыми безопасными.

– В этом году какой пассажиропоток ожидаете?

– Хотели бы выйти на цифру – около 350 тыс. перевезенных пассажиров. Пока у нас статистика небольшая. Под занавес прошлой навигации перевезли около 10 тыс. человек. Но я считаю, что это тоже неплохой результат. Компания «Татфлот», которая занималась пассажирскими перевозками в прошлом году, обслужила более 300 тыс. человек.

– По программе компании, о которой вы рассказали ранее, какое количество пассажиров планируется перевезти до 2030 года?

– Руководство республики перед нами поставило задачу – увеличить перевозку пассажиров до 500 тыс. человек к 2025 году. Мы для себя эту цифру в среднесрочной перспективе видим и идем к ней.

А вообще если вспомнить историю флота Татарстана прошлых лет, то в навигацию перевозилось за миллион человек. Да, тогда у нас дороги не так хорошо были развиты, не было такой транспортной доступности, но люди чаще пользовались речным транспортом. И сейчас мы видим, что интерес к речным перевозкам у жителей есть.