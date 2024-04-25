Компания «Флот РТ» выкупила у «Татфлота» 28 судов

Компания «Флот Республики Татарстан» выкупила у «Татфлота» 28 судов, которые находятся в рабочем состоянии. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил генеральный директор компании Роман Лизалин.

«Выкуплено также 18 других плавучих несамоходных объектов, в том числе дебаркадеры. Кроме того, выкупили три здания и по доверительному управлению получили на свой баланс три причальные стенки, которые находятся в Казани, Болгаре и Свияжске», – рассказал спикер.

Лизалин отметил, что на внутренних социальных маршрутах в эту навигацию будет задействовано 10 единиц флота. Кроме того, будет реализована программа по межрегиональным социальным направлениям. Так, по маршруту Казань – Ульяновск и Казань – Чебоксары будут задействованы два новых судна «Метеор», которые компания приобрела в прошлом году.

«Сейчас они находятся на регламентном обслуживании на Зеленодольском заводе имени Горького. Ожидаем, что в ближайшее время нам их передадут и мы сможем без задержки, как запланировали, 1 мая выйти в Ульяновск», – подчеркнул собеседник информагентства.

Он добавил, что также планируется задействовать еще пять единиц коммерческих судов, которые будут работать внутри республики – осуществлять экскурсионные маршруты, банкетные перевозки пригородного сообщения.

Полный текст интервью опубликован на сайте «Татар-информа»: «Роман Лизалин: «Задача «Флота РТ» – увеличить перевозку пассажиров до 500 тыс. человек».