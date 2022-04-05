Компании Dаnone и «Ашан» опровергли информацию об уходе из России

Французские компании Danonе и «Ашан» не собираются уходить с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылками на их пресс-службы.

«Позиция компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась. Останавливать нашу деятельность <…> и уходить с рынка мы не планируем», — подчеркнули в компании, являющейся крупным производителем кисломолочной продукции и йогуртов в РФ.

Российская пресс-служба ритейлера «Ашан» также опровергла слухи о прекращении поставок и инвестиций.

«Данная статья не соответствует действительности и является очередной попыткой дестабилизировать ситуацию. „АШАН Ритейл Россия“ продолжает работу в обычном режиме и не планирует сворачивать или сокращать активность», — заявили в компании.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что две крупные французские компании всё же решили покинуть российский рынок.

После объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине страны Запада ужесточили санкции против России. В том числе многие крупные фирмы отказались от деятельности на территории РФ: шведская компания IKEA, американская корпорация Microsoft, интернет-магазин eBay и ряд других.