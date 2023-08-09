Коммуникации возле Казани на 9 млрд: какой подарок сделал Хуснуллин Татарстану

Регионы получат средства на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«61 проект, который повлияет на жизнь граждан»

Штаб Правительственной комиссии по региональному развитию в России под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрил заявки 32 регионов на специальные казначейские кредиты (СКК) для реализации инфраструктурных проектов.

«На этот раз по итогам конкурса отобраны заявки 32 регионов. В основном средства пойдут на модернизацию ЖКХ: систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В общей сложности 61 проект, который, без сомнения, благоприятно повлияет на жизнь граждан и развитие регионов!» – прокомментировал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Общая сумма кредитов – 75 млрд рублей. В первую очередь регионы получат средства на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Деньги пойдут через Фонд развития территорий, который осенью прошлого года возглавил выходец из Татарстана Ильшат Шагиахметов. До этого он занимал ключевую должность в аппарате вице-премьера Хуснуллина.

«Всего для участия в конкурсном отборе поступили заявки от 55 регионов страны на 191 проект на общую сумму 155,5 млрд рублей. Субъекты испытывают высокую потребность в обновлении инфраструктуры, и инструмент специальных казначейских кредитов как раз помогает решить задачи регионального развития», – прокомментировал Шагиахметов.

Деньги на «Большой Зеленодольск»

Казначейские кредиты выдаются в рамках так называемого «Инфраструктурного меню». Субъекты заявляют проекты, выбирают позицию и получают финансирование.

Меню Правительство России предложило регионам еще два года назад. Татарстан сразу же усвоил правила игры. В 2021 году республике одобрили инфраструктурные кредиты на 10,4 млрд рублей. Деньги выделили по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет.

Средства направили на строительство дорог в Казани. Ключевой объект – Вознесенский тракт, при общей стоимости участка вылетной магистрали в 12,3 млрд рублей Татарстан получил льготный заем на 6,1 млрд рублей. Дорогу от улицы Гвардейской до проспекта Победы планируется открыть уже в октябре этого года.

Второй проект – реконструкция Горьковского шоссе. Ее стоимость оценивалась в 14,5 млрд рублей, кредитные средства составили 3,1 млрд рублей.

Третий связан со вторым и должен решить вопрос с транспортным обеспечением будущего «Большого Зеленодольска» и жилого комплекса «Салават Купере». Бюджетный кредит на 1,2 млрд рублей выдали на дорогу по улице Осиновская. Движение по ней уже открыли в прошлом году с участием самого Хуснуллина.

На строительство Вознесенского тракта Татарстан получил льготный заем на 6,1 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Деньги на «Лаишевский узел»

Второй заход был связан со строительством коммуникаций. В прошлом году Правкомиссия одобрила заявку Татарстана на получение займа на 12,3 млрд рублей из Фонда ЖКХ для строительства канализационных систем и систем водоснабжения. Это тоже льготный заем за счет средств Фонда национального благосостояния. Срок расчетов – до 25 лет, причем погашение начинается только через 5 лет, ставка – 3,5% годовых.

Деньги одобрили для следующих проектов:

• строительство напорной хозяйственно-бытовой канализации от канализационной насосной станции «Березовая роща» до Казанских очистных сооружений;

• строительство напорной хозяйственно-бытовой канализации от площадки особой экономической зоны «Иннополис» в Лаишевском районе РТ до канализационной насосной станции «Березовая роща»;

• строительство водовода с насосной станцией для территории проекта планировки «Березовая роща» и микрорайона М14 Приволжского района Казани;

• строительство водовода от водопроводной насосной станции в «Березовой роще» до площадки ОЭЗ «Иннополис».

Это все позволит развивать строительство в «Лаишевском узле», где до 2034 года планируется возвести около 4 млн кв. метров жилья.

«Для нас важно обеспечить эти перспективные площадки жилищного строительства необходимой инфраструктурой, дорожной, социальной. Очень большой вопрос, и всегда материалоемкий, и по времени не всегда быстрый, – обеспечение инженерной инфраструктурой. На сегодняшний день у нас полное понимание по инженерной инфраструктуре этих территорий имеется», – комментировал «Татар-информу» заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Кудряшев.

Планируется выделить деньги на модернизацию казанскому «Водоканалу» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Средства на обновление аварийных коммуникаций

Третий поход в инфраструктурный «ресторан» в этом году принес Татарстану 4,3 млрд рублей. Средства республика получит из Фонда развития территорий на безвозмездной основе. С учетом, что Татарстан добавит свои средства, стоимость программы составила около 9 млрд рублей.

Всего в нее вошли около 190 мероприятий. В этом году, к примеру, должны быть отремонтированы проблемные участки сетей теплоснабжения в Агрызе, где зимой были серьезные аварии.

Будут отремонтированы сети в Лаишевском районе, Чистополе, Зеленодольске. «Татэнерго» обновит тепловые сети в Казани, Набережных Челнах, Заинском районе. Модернизирует за счет программы сети и «Казэнерго», которое обеспечивает теплом 25% населения Казани от котельных. Планируется выделить деньги на модернизацию казанскому «Водоканалу».

Вся программа касается только аварийных сетей. «Всего будет заменено более 600 километров сетей. Это 99 объектов водоснабжения, 25 объектов водоотведения, 66 – теплоснабжения. Это все линейные объекты: сети и камеры», – заявлял «Татар-информу» первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Большинство проектов с льготным финансированием связаны со строительством нового жилья в пригороде Казани в зеленодольском и лаишевском направлениях Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарстан заявился на получение почти 40 млрд рублей на инфраструктуру

И вот новая весомая заявка – на 9 млрд рублей на модернизацию ЖКХ. Причем по сумме она стала третьей среди всех регионов после Дагестана и Московской области. Специальные казначейские кредиты — это новая форма инфраструктурных бюджетных кредитов, которые также выдаются на срок до 15 лет под 3% годовых.

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана «Татар-информу» сообщили, что часть финансирования планируется направить на реализацию мероприятий по проекту «Большой Зеленодольск», в том числе на строительство системы водоснабжения, а также на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и биологических очистных сооружений для жилого комплекса «Салават Купере» и поселка Васильево.

«Часть финансирования будет направлена на реализацию проекта «Лаишевский узел». Запланировано строительство сетей водоснабжения в Лаишевском районе с увеличением мощности водонасосной станции «Березовая роща» до 62 тыс. куб. метров в сутки», – отметили в министерстве.

Также за счет средств продолжится строительство напорной хозяйственно-бытовой канализации от ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе до канализационной насосной станции «Березовая роща».

Таким образом, суммарно Татарстан уже заявился на проекты с льготным финансированием на общую сумму около 36 млрд рублей. Большинство из них связано со строительством нового жилья в пригороде Казани в зеленодольском и лаишевском направлениях. Только в «Большом Зеленодольске» и «Лаишевском узле» суммарно в среднесрочной перспективе построят около 10 млн квадратных метров жилья.