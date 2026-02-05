Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ прошел второй этап аккредитации в Саудовской Аравии

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Комитет по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман Татарстана успешно прошел проверку Государственной организации Саудовской Аравии по стандартизации, метрологии и качеству (SASO), завершив таким образом второй этап аккредитации в королевстве. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

На данный момент в Саудовской Аравии действует трехступенчатая система аккредитации. Первым этапом является проверка GCC Accreditation Centre (GAC). В конце 2023 года Комитет по стандарту «Халяль» подал заявку на аккредитацию в GAC, поставив цель вывести продукцию татарстанских производителей на экспорт в стратегические важные государства исламского мира.

После рассмотрения заявки аудиторская группа проверила комитет, и в результате он получил аккредитацию от GAC в ноябре 2024 года. Сертификат подтверждает, что Комитет по стандарту «Халяль» признан компетентным органом по сертификации в странах Персидского залива.

Вторая ступень – это получение оценки соответствия SASO. Сертификат организации обязателен для товаров, импортируемых в Саудовскую Аравию. SASO проверяет документацию, а также наличие гаранта у аккредитуемых организаций. Сейчас комитет прошел и этот этап.

Предстоящая третья ступень – аудит со стороны SFDA (Saudi Halal Center) Саудовской Аравии для совершения окончательной регистрации и подтверждения прохождения многоступенчатой системы проверки.

После получения аккредитации предприятия, сертифицированные Комитетом по стандарту «Халяль» ДУМ РТ, смогут беспрепятственно выходить на рынок Саудовской Аравии. Это существенно упростит прямой экспорт, пояснили в пресс-службе.

По данным за 2024 год, экспорт халяльной продукции из России в Саудовскую Аравию вырос почти в два раза и превысил 240 млн долларов, причем более 85% пришлось на мясо птицы и мясную продукцию.

Саудовская Аравия входит в число ключевых стран-импортеров халяльной продукции из Татарстана наряду с Объединенными Арабскими Эмиратами, Оманом, Египтом и Алжиром. В 2025 году экспорт халяльных товаров из республики в страны Персидского залива, включая КСА, достиг 38–45 млн долларов. Это почти в три раза больше, чем в 2024-м. Компании РТ, работающих с королевством, – это производители мясной и птицеводческой продукции, молочные заводы и кондитерские фабрики.