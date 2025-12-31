news_header_top
Общество 31 декабря 2025 14:38

Песошин утвердил состав группы по поддержке и сертификации продукции халяль

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о формировании межведомственной рабочей группы, которая займется комплексным развитием халяль-индустрии в республике. Новая структура создана для координации действий региональных органов исполнительной власти, территориальных подразделений федеральных ведомств, а также профильных организаций и общественных объединений.

Ключевой целью работы группы станет создание благоприятных условий для отрасли. В список приоритетных задач включена разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей производство, сертификацию и реализацию продукции халяль.

Кроме того, участники объединения займутся формированием мер поддержки производителей и привлечением инвестиций в данный сектор экономики.

Возглавил рабочую группу вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев. Его заместителями утверждены заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рустем Гайнуллов и замглавы Минпромторга республики Надир Закиров.

В состав нового органа также вошли представители профильных министерств, Торгово-промышленной палаты региона, Главного управления ветеринарии Кабмина РТ, Центра поддержки экспорта и других ведомств.

