Афганистан в 2025 году стал лидером по закупке татарстанской продукции халяль

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Афганистан закупил татарстанскую продукцию халяль на сумму 51,7 млн долларов в 2025 году. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Об этом журналисту «Татар-информа» сообщили в Российском деловом центре в Афганистане.

«Уже второй год подряд Афганистан является безусловным лидером по закупке татарстанской продукции халяль. К сожалению, из этой суммы лишь около пяти процентов составляют прямые закупки от татарстанских производителей халяль. Остальная продукция завезена в Афганистан через закупки у компании соседей, стран средней Азии», – поделился руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Также он отметил, что основная причина высокой цены татарстанских продуктов – сложная логистика доставки. Стоимость их транспортировки в два, а иногда и в три раза превышает стоимость доставки логистических компаний стран Средней Азии.

«Безусловно, Татарстану необходимо активно развивать транспортные коридоры для экспорта своей халяль-продукции в исламские страны. На сегодня это основной тормоз», – подчеркнул Рустам Хабибуллин.