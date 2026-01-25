В 2025 году Татарстан нарастил экспорт халяльной продукции до 45 млн долларов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам минувшего года Татарстан нарастил экспорт халяльной продукции до 45 млн долларов, что превышает показатели 2024-го в три раза. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов, передает ТАСС.

«Порядка 45 млн долларов у нас в экспорте халяльной продукции. В основном это кондитерская продукция, где-то 80%», – пояснил замминистра.

В 2023 году республика экспортировала халяльной продукции примерно на 11 млн долларов, в 2024-м – на 14 млн.

Прежде Гайнуллов отмечал, что в Татарстане по итогам 2024 года около 150 компаний имели сертификацию по стандартам халяль. К тому моменту республиканские предприятия, производящие халяльную продукцию, работали на рынках Саудовской Аравии, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратов, а также нашли новых партнеров в странах СНГ.

В конце 2025 года Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о формировании межведомственной рабочей группы, которая займется комплексным развитием халяль-индустрии в республике. Ее возглавил вице-премьер РТ Василь Шайхразиев.

До этого в Татарстане подготовили план мероприятий по реализации Программы развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РТ на 2025–2030 годы. Госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан» предусматривает увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции до 898,6 млн долларов к концу 2030 года.