Комитет Госдумы поддержал повышение возраста для покупки оружия до 21 года

Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрил поправку к федеральному законопроекту, которым вносятся изменения в закон об оружии. Речь идет о повышении до 21 года возраста, позволяющего покупку охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны. Об этом говорится в документах Госдумы.

«Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане РФ, достигшие возраста 21 года», — отмечается в проекте федерального закона.

При этом оговаривается, что это требование не распространяется на россиян, прошедших или проходящих военную службу, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские или специальные звания и классные чины юстиции.

С инициативой о повышении возраста для приобретения оружия с 18 лет до 21 года ранее выступил Государственный Совет Татарстана. На 22-м заседании парламента республики VI созыва депутаты поддержали соответствующую законодательную инициативу, разработанную Госсоветом РТ. Законопроект был направлен в Госдуму.

«После трагедии в Керчи Госсовет РТ обратился с законодательной инициативой по повышению возрастного ценза для приобретения оружия до 21 года, но она не была поддержана. После случившегося в 175-й школе Казани Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин попросили меня, чтобы наш субъект еще раз рассмотрел эту инициативу. Я обратился к действующим депутатам Госдумы от Татарстана, чтобы на этот раз они более активно защищали наши законодательные инициативы», — сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании президиума парламента.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанские парламентарии направили обращение Председателю Правительства России Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по ужесточению нормативно-правового регулирования оборота гражданского оружия.