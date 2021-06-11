Госсовет РТ направит в Госдуму законопроект, повышающий возраст покупки оружия до 21 года

Депутаты поддержали законодательную инициативу парламента по внесению изменений в федеральный закон «Об оружии». Законопроектом предлагается повысить возраст для приобретения оружия до 21 года. Решение было принято сегодня на 22-м заседании Государственного Совета Татарстана VI созыва.

«Законопроектом предлагается повысить с 18 до 21 года возраст, дающий право на приобретение газового, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного, охотничьего, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов России или казачьей формой», — рассказал депутат Игорь Бикеев, представляя проект закона.

Он пояснил, что такие требования не распространяются на граждан, проходящих военную службу, а также имеющих воинские или специальные звания, классные чины юстиции.

Бикеев отметил, что приобретать охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом могут граждане, которые профессионально занимаются охотой либо владеют охотничьим огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием не менее пяти лет.

По словам парламентария, законопроектом предлагается закрепить, что для приобретения огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для самообороны гражданин должен иметь в собственности огнестрельное оружие ограниченного поражения, например, пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства, на протяжении не менее пяти лет. «То есть должен продемонстрировать свою выдержку и уровень подготовки», — уточнил он.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул, что законопроект направлен на упорядочение оборота оружия.

Депутаты также одобрили предлагаемые изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которыми ужесточается наказание за нарушение правил обращения с оружием. В частности, законопроектом за правонарушения и преступления с использованием оружия предлагается повысить размеры соответствующих административных штрафов до 5 тыс. рублей.

Законопроекты будут направлены в Госдуму.

Кроме того, парламентарии направят обращение Председателю Правительства России Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по ужесточению нормативно-правового регулирования оборота гражданского оружия. По мнению депутатов, требуется корректировка и подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок допуска граждан к получению оружия. Речь идет о процедуре медицинского освидетельствования, порядке получения охотничьего билета и обучении правилам безопасного обращения с оружием.