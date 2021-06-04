Ограничить оборот оружия и фейков: Госсовет РТ готовит обращения к Мишустину и Володину

Открывая заседание, Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин отметил, что в стране есть вопросы, связанные с упорядочением оборота оружия, ограничением распространения деструктивной информации в соцсетях.

«После трагедии в Керчи Госсовет РТ обратился с законодательной инициативой по повышению возрастного ценза для приобретения оружия до 21 года, но она не была поддержана. После случившегося в 175-й школе Казани Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин попросили меня, чтобы наш субъект еще раз рассмотрел эту инициативу. Я обратился к действующим депутатам Госдумы от Татарстана, чтобы на этот раз они более активно защищали наши законодательные инициативы», — сказал он.

Секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина сообщила, что в повестку 22-го заседания республиканского парламента вносится 41 вопрос. «Особое место в повестке дня занимает блок из 10 вопросов, подготовленный депутатами после осмысления событий, произошедших в 175-й гимназии Казани», — заявила депутат.

Она напомнила, что сразу после той трагедии распоряжением Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина были созданы четыре рабочие группы для «подготовки актуальных законодательных инициатив в части совершенствования законодательного и правового нормативного регулирования». В состав рабочих групп вошли представители практически всех заинтересованных ведомств и депутаты.

«Это четыре группы — в сфере оборота гражданского оружия, в сфере контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, по ограничению распространения деструктивной информации в информационно-телекоммуникационной Сети, в том числе социальных сетях, а также в области обращения с животными. Образование последней рабочей группы было связано с участившимися нападениями бездомных собак на детей. Рабочие группы возглавили заместители Председателя Госсовета Юрий Камалтынов и Марат Ахметов», — рассказала Маврина.

По ее словам, разработаны семь законодательных инициатив Госсовета РТ по внесению изменений в федеральное законодательство. В частности, предлагается внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, в Кодекс РФ об административных правонарушениях, а также в федеральные законы «Об оружии», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

«Рабочие группы предложили направить два обращения Госсовета Председателю Правительства России Михаилу Мишустину о необходимости ужесточения нормативно-правового регулирования в сфере оборота гражданского оружия и о необходимости скорейшего принятия подзаконных нормативных правовых актов для реализации федерального закона об информации, а также одно обращение Председателю Госдумы Вячеславу Володину по вопросу совершенствования нормативно-правового регулирования в части ограничения распространения деструктивной информации в интернете», — заметила депутат.

В случае одобрения законодательных инициатив и обращений на 22-м заседании Государственного Совета Татарстана они будут направлены в Госдуму. При этом инициативы по внесению изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях сначала должны получить одобрение Правительства России. А документы, связанные с изменениями в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах РФ, помимо одобрения российского Правительства должны получить и положительное заключение Верховного суда РФ. Поэтому ряд законодательных инициатив пройдут более долгую процедуру рассмотрения.

Весенняя сессия — заключительная для седьмого созыва нижней палаты российского парламента. Согласно графику, она должна завершиться 18 июля. Последнее пленарное заседание запланировано на 18 июня. Поэтому, скорее всего, рассматривать законодательные инициативы Госсовета Татарстана и принимать по ним решения будет уже новый, восьмой созыв Госдумы.

Фото пресс-службы Госсовета РТ