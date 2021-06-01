Депутаты Госсовета РТ подготовили обращение к Мишустину об обороте гражданского оружия

Депутаты Госсовета Татарстана подготовили обращение к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по ужесточению нормативно-правового регулирования оборота гражданского оружия. Документ был одобрен на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«При подготовке изменений в федеральные законодательные акты в части ужесточения требований по обороту гражданского оружия было выявлено, что наряду с изменениями на законодательном уровне корректировки требуют и подзаконные нормативно-правовые акты, которые определяют порядок допуска граждан к получению оружия. Необходимо пересмотреть действующий порядок медицинского освидетельствования лиц, претендующих на приобретение оружия», – сказал заместитель председателя парламентского комитета Александр Чубаров.

Он уточнил, что в обращении предлагается обязать проходить углубленное психологическое тестирование, как это делается при приеме на службу в правоохранительные органы.

«При сомнительных результатах тестирования проверку психического состояния лица, претендующего на приобретение оружия, осуществлять комиссией врачей психиатров и наркологов, а также врача-невролога, в компетенцию которого входит лечение и диспансерное наблюдение пациентов с начальными проявлениями эпилепсии и другими формами органических поражений головного мозга с судорожными пароксизмами, а также пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера с ранним началом», – отметил парламентарий.

Кроме того, депутаты предложили проанализировать содержание программ, связанных с правилами безопасного обращения с оружием, а также значительно увеличить минимальное количество академических часов для прохождения таких программ.

«Следует также изменить порядок получения охотничьего билета, дающего основание для приобретения охотничьего оружия. В качестве условия для его получения нужно предусмотреть прохождение соответствующего обучения с обязательной итоговой аттестацией», – подчеркнул Чубаров.

В обращении депутаты также предлагают создать систему взаимодействия между правоохранительными органами и медицинскими организациями. То есть ввести единый автоматизированный учет сведений о лицах, имеющих оружие или претендующих на его получение. «В том числе о привлечении граждан к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, о наличии или выявлении у граждан заболеваний, при которых владение оружием противопоказано», – уточнил заместитель председателя парламентского комитета.

По его словам, создание такой системы позволит оперативно проводить проверки лиц, ранее получивших лицензии на приобретение оружия, и своевременно их аннулировать.

Обращение Государственного Совета РТ к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину будет рассмотрено на ближайшем заседании парламента республики.