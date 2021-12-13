Песков: Законопроекту о введении QR-кодов в транспорте требуется серьезная доработка

Законопроект о введении QR-кодов на некоторых видах транспорта был снят с рассмотрения, так как в нынешнем виде он не дает полной гарантии от негативных последствий и требует серьезной проработки, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Стало ясно, что это очень сложный законопроект. На нынешней стадии гарантировать отсутствие негативных последствий очень сложно. Поэтому было принято такое решение — снять его с рассмотрения», — пояснил Песков.

Он добавил, что работа над документом будет продолжаться, а правительство и партия «Единая Россия» готовы к очень скрупулезной работе.

Представитель Кремля напомнил, что Президент РФ Владимир Путин с самого начала обращал внимание на то, что «интересы людей должны быть абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов».

«Сначала нужно дождаться работы экспертов, профильных комитетов, фракции „Единая Россия“, правительства», — ответил он на вопрос о том, будет ли сам российский лидер вносить какие-либо правки в этот закон.

Ранее доработку системы QR-кодов в транспорте подтвердил руководитель фракции политической партии в Госдуме Владимир Васильев.