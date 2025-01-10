Комитет Госдумы одобрил продление программы маткапитала до 2030 года

Фото: © «Татар-информ»

Комитет Государственной Думы ФС РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Соответствующее решение комитета опубликовано в думской электронной базе.

«Рекомендовать Государственной Думе принять названный проект федерального закона», — сказано в решении профильного комитета.

Совету Госдумы парламентарии предложили включить законопроект в проект порядка работы нижней палаты Федерального Собрания на 14 января.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил Правительству страны продлить программу маткапитала, которая действует до конца 2026 года. Новый законопроект разработан во исполнение поручения главы государства.

По данным Правительства, около 5 млн семей в России получат право на маткапитал с 2027 по 2030 год. Для этого из бюджета потребуется выделить в общей сложности около 2 трлн 776 млрд рублей.

При этом выплаты продолжат индексироваться. В феврале 2025 года размер маткапитала на первенца вырастет до более чем 676 тыс. рублей. Выплата на вторых и следующих детей составит 893 тыс. рублей.