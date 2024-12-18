Жилье и обучение детей: на что потратили маткапитал татарстанцы

Центральной мерой поддержки национального проекта «Демография» на протяжении 17 лет выступает материнский (семейный) капитал. За время действия программа претерпевала различные изменения, напомнил управляющий Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ Эдуард Вафин на брифинге в Казани.

Программа была продлена до 2030 года. Вафин отметил, что на сегодняшний день меру поддержки в Татарстане получили 427 тыс. семей. Большинство из них распорядились средствами – общая сумма составила 147,6 млрд рублей.

Существует пять возможных направлений расходования этих средств. «Самым популярным по-прежнему остается улучшение жилищных условий, которое выбрали более 320 тыс. татарстанских семей», – заметил управляющий Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ.

Более 48 тыс. семей направили средства господдержки на обучение детей. Еще более 27 тыс. получают ежемесячные выплаты из материнского капитала, 171 мама решила направить средства на формирование будущей пенсии и три семьи на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.