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Правительство: До 2030 года маткапитал получат еще порядка 5 млн семей в России
Продление программы материнского капитала до 2030 года позволит обеспечить поддержкой еще почти 5 млн семей в России. Об этом сообщает пресс-служба Правительства. С инициативой об увеличении срока действия проекта выступил Президент России Владимир Путин.
За время его действия в стране было выдано более 14 млн сертификатов. Родители используют средства для улучшения жилищных условий, на образование детей, пенсионные накопления родителей и другие цели. Кроме того, благодаря изменениям в законодательстве граждане могут получить остатки сертификата — до 10 тысяч рублей.
В Правительстве подчеркнули, что выплата продолжит индексироваться. К примеру, в феврале 2025 года она вырастет до более чем 676 тысяч рублей (на первенца). На вторых и следующих детей ее размер составит 893 тысячи рублей.
«Будем и дальше оказывать помощь гражданам, которые воспитывают детей. На это направлен в том числе и новый национальный проект „Семья“, который готовится к запуску с 1 января 2025 года по поручению главы государства», — заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин.
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