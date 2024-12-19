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Общество 19 декабря 2024 20:32

В Госдуму внесли проект закона, который продлит программу маткапитала до конца 2030-го

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Российское правительство внесло в Госдуму проект закона, который продлевает программу маткапитала до 31 декабря 2030 года. Документ размещен в думской электронной базе.

До этого Президент России Владимир Путин поручал кабинету министров продлить программу маткапитала, которая по действующим законам действует до конца 2026-го.

В пояснительной записке уточняется, что законопроект разработали как раз, чтобы исполнить перечень поручений российского лидера.

По данным из документа, около 5 млн семей в России получат право на маткапитал с 2027 по 2030 годы. Предварительно, реализация проекта закона потребует около 2,776 трлн рублей расходов из бюджета в 2027-2030 годах.

Материнский капитал - мера господдержки семей в РФ в рамках национального проекта «Демография». Ранее его платили при рождении второго ребенка, но с 2020-го маткапитал выдают уже при рождении первого малыша. С 2024-го сумма данной господдержки составляет 630 тыс. рублей на первого чада и 833 тыс. - на второго.

#маткапитал #программа #Госдума
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