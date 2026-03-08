Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил женщин с Международным женским днем.

«Вы каждый день заботитесь о детях и близких, активно и продуктивно работаете, создаете в доме уют. Благодаря вам и ради вас мы движемся вперед, стараемся стать добрее, умнее, смелее», – подчеркнул полпред.

«Сейчас тысячи женщин участвуют в специальной военной операции. Медицинские работники, рискуя своей жизнью, спасают раненых, помогают гражданам на освобожденных территориях, занимаются волонтерской деятельностью, приближая нашу победу», – добавил Комаров.

«Дорогие женщины, спасибо вам, что наполняете нашу жизнь смыслом, помогаете видеть простые радости и больше ценить время, проведенное с родными и близкими. Пусть эта весна принесет вам долгожданное тепло и солнце, спокойствие, уверенность и радость. Все обязательно будет хорошо, ведь мы вместе!» – заключил полномочный представитель Президента России в ПФО.