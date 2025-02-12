Командир взвода из Татарстана: «Наша задача – не допустить прорыва противника»

Во время очередного отпуска командир мотострелкового взвода, старший лейтенант Марсель с позывным Курбан рассказал о службе на передовой. Их мотострелковый взвод находится в первой линии боевого порядка.

– Марсель, расскажите, пожалуйста, кем вы работали до спецоперации?

– До мобилизации работал учителем физкультуры в Тубылгытауской школе и тренером по хоккею в Новошешминской спортшколе. Был мобилизован в октябре 2022 года и после двух месяцев боевого слаживания в Казани был направлен в зону СВО на Херсонское направление.

– Когда стали командиром взвода?

– Сразу же, на боевом слаживании. Хотя я не проходил срочную службу, но закончил военную кафедру в институте и имел звание лейтенанта. А уже здесь во время спецоперации получил очередное звание.

– В чем заключается основная задача вашего взвода?

– Мы находимся на левом берегу Днепра, и наши главные задачи – не допустить прорыва противника на нашу сторону и отражать воздушные атаки дронов.

– Часто беспокоят?

– Да, атакуют дронами и артиллерией постоянно. Поэтому наши бойцы несут круглосуточное дежурство, сбиваем «птички» антидроновыми ружьями, пулеметами и другим стрелковым оружием. Сами тоже используем артиллерию и дроны для атак вражеских позиций на той стороне реки. На нашем участке обороны попыток прорыва противника не было. В этом случае мы должны первыми вступить в бой.

– Как устроен солдатский быт, как обеспечение всем необходимым?

– Слава Аллаху, в этом плане все нормально. Так как у нашего подразделения нет ротации (то есть перебросок на другие участки), мы обустроили капитальные блиндажи с бревенчатым накатом, еженедельно доставляется продовольствие (тушенка, макароны, гречка, вода и многое другое). Готовим сами на портативных газовых плитках.

Боевое обеспечение тоже нормальное – бронежилеты, каски, летнее и зимнее обмундирование, а также боеприпасы – всё имеется.

– Гуманитарные грузы до вас доходят?

– Да, регулярно. Хочу выразить слова огромной благодарности от имени всех бойцов за такую помощь и поддержку. Нам привозят и именные посылки, и то, что мы заказываем. Спасибо всем неравнодушным жителям Новошешминского района.

– В вашем взводе все ребята из Татарстана?

– В основном, да. Со многими мы служим со времени боевого слаживания. А заместителем командира нашего батальона является Дмитрий из Слободы Екатерининской. Есть также ребята из Иркутска, Екатеринбурга, со всеми бойцами у нас настоящая солдатская дружба.

– Марсель, вы перед мобилизацией женились на красавице Анисе. Скучает, наверное, молодая жена?

– Очень скучает и ждет скорейшего возвращения. Почти ежедневно мы общаемся по «Телеграму» как с ней, так и с родителями. Все ждут нашего возвращения живыми и здоровыми.

– Мы тоже ждем, Марсель! Поздравляем тебя с боевыми наградами – медалью «За воинскую доблесть» 2-й степени и Благодарностью Раиса РТ Рустама Минниханова. Известно, что на днях ты был представлен к очередной государственной награде.

– Спасибо большое!

Беседа с Марселем состоялась 10 февраля, а уже 12 февраля он отбыл в свою часть.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Азата Мусина.