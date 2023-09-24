Командир танка «Алеша» Баксиков открыл мемориальную доску в Аксубаевском районе

В селе Кривоозерки Аксубаевского района Татарстана на фасаде школы имени Героя Советского Союза Григория Романова открыли мемориальную доску. Церемония приурочено к 116-му Дню рождения Григория Романова и прошло в день его поступления на службу в Красную Армию в 1941 году.

В увековечении памяти Героя Советского Союза Григорий Григорьевича Романова принял участие Герой России, командир танка «Алеша» Расим Баксиков. Напомним, экипаж 35-летнего выпускника Казанского танкового училища во время одного из боев в Запорожской области уничтожил два танка противника и шесть бронеавтомашин с пехотой.

Помимо установки мемориальной доски в школе прошли патриотические занятия и мероприятия: выставка архивных документов и уроки «живой истории» — лекции о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны «Без срока давности. Прививка от нацизма».

Также был организован военно-исторический поход «Марш в прошлое», проведены музейные занятия об истории обмундирования и личного стрелкового оружия времён Великой Отечественной войны и другие акции и мероприятия.

Проект «Имена Героев» стал победителем республиканского конкурса грантов в форме субсидий из бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в сфере молодёжной политики.

Цель — содействие сохранению исторической памяти и увековечиванию памяти Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Слава, уроженцев Татарстана. Мемориальные таблички устанавливаются в школах, где учились герои и которые носят имена героев.

Напомним, что 24 августа в Кремле прошла встреча Президента РФ Владимира Путина с экипажем российского танка «Алеша», а за день до этого – на торжественном вечере в честь 80-летия победы в Курской битве – глава государства вручил бойцам звезды Героев России.