Путин встретился с остановившими колонну ВСУ танкистами, среди которых житель Татарстана

Сегодня в Кремле состоялась встреча Президента Владимира Путина с военнослужащими 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии, удостоенными государственных наград. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Кремля.

Накануне на торжественном вечере в честь 80-летия победы в Курской битве президент вручил звезды Героев России экипажу легендарного танка, остановившего колонну ВСУ.

«Звания Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Баксиков. В ходе напряженных боев он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм», – указано в сообщении.

Указом Президента РФ за проявленный героизм, мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга в ходе СВО звание Героя РФ присвоили Расиму Баксикову, Александру Левакову, Филипу Евсееву и Алексею Неустроеву.

Напомним, что военнослужащие танкового экипажа, в составе которых был боец из Татарстана Расим Баксиков, остановили колонну ВСУ на Запорожском направлении. Подробнее о подвиге танкистов, читайте в материале «Татар-информа».