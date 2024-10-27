Командир штурмовой группы: «Мужчина не должен скрываться, когда стране нужна его помощь»

Житель поселка Заготзерно Апастовского района Раиль Хаеров с первых дней специальной военной операции стоит на страже безопасности страны. Уже со второй группой мобилизованных отправился защищать Родину. В настоящее время он является командиром штурмовой группы добровольческого батальона.

С детства Раиль рос шустрым, любознательным, старательным. Любит животных. Быстро находит общий язык с людьми, любит общаться. После окончания Каратунской школы учился в аграрном колледже на механика. Получил высшее образование, исполнил воинский долг. Работая по специальности, стремился заниматься частным делом.

«22 октября 2022 года сын отправился в зону проведения специальной военной операции. Боевой путь начал мотострелком в Донецкой Народной Республике. Когда пришла повестка, он сказал: „Иду. Мужчина не должен скрываться, когда стране нужна его помощь. Мы должны охранять мир“. Мы с детства воспитывали детей так, что они должны защищать Родину, идти в армию. Поэтому сын не искал путей к уклонению от этой обязанности. И гордимся, и боимся за него, переживаем. Наверное, это испытание, данное нам судьбой. Мы должны пройти через это. Я благодарна Всевышнему: уже два года ангелы расправляют крылья над моим сыном, оберегают и защищают его», — говорит мама командира Гульчачак Хаерова.

От Раиля приходят сообщения, несколько раз он приезжал в краткосрочный отпуск. Боец не любит слишком много говорить, беспокоить родителей, близких. Находит в себе силы улыбаться даже в трудные времена и дарит эту силу своей семье.

«Когда сын приезжает, стараемся сохранять спокойствие, не затрагивать военную тему. Самое тяжелое для него — это потеря боевых товарищей, с которыми вместе прошли огонь и воду. По возвращении он идет на могилу своих боевых товарищей, которых потерял. Даже когда ему тяжело, он старается развлечь нас. И в день выхода с передовой линии он фотографирует цветы и посылает нам горячие приветы», — говорит мать.

Гуманитарная помощь, которая поступила от района, его семьи, доходит до Раиля. Оказывается, он очень любит читать приходящие письма, некоторые даже носит с собой.

«Мы очень благодарны руководству района, которое помогает, организовывает сбор и доставку гуманитарной помощи нашим ребятам, всем жителям района. Коллектив Каратунской школы направляет именную гуманитарную помощь. Большое им спасибо. По капле собирается море. Слава Всевышнему, у нас все хорошо. Наши военнослужащие и без таких условий без устали защищают страну, день и ночь стараются, чтобы мы спали спокойно», — говорят родители военнослужащего.

Раиль Хаеров награжден многими благодарственными письмами за добросовестную службу и медалью Министерства обороны «За воинскую доблесть» первой степени.

Боец общается и с коллективом Каратунской школы, где учился, передает ей привет из далеких мест.

«Раиль был веселым, умным учеником. Помним, как он снял фильм на татарском языке и занял первое место в республике. Раиль — общительный человек, поэтому у него много друзей. У него широкая душа, его все любят. И в семье он трудолюбивый, предприимчивый, отзывчивый, уважительно относится к старшим. Мы все хотим, чтобы он вернулся с победой, живым и здоровым», — говорит его бывшая учительница Савия Тимуршина.

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Материал подготовлен при участии Лейлы Шигабеевой.