Количество ожидаемых гостей XV Республиканского ифтара, который пройдет в следующем году, предполагается оставить прежним – 10 тыс. человек, предположил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, отвечая на вопросы журналистов по итогам XIV Республиканского ифтара.

«Каждый год развиваемся, экспериментируем и добавляем что-то новое. На следующий, юбилейный год цифру мы наверняка оставим как в этом году, но будем продумывать розыгрыши и призы, будем думать по программе. Не будем ничего спойлерить, Алла бирса, на следующий год всё увидите», – сказал Камиль хазрат.

Уже известно, что количество гостей в этот раз точно превысило 8 тыс. человек, но неизвестно, превысило ли запланированные 10 тыс.

Наращивать количество гостей, как в прошлом году того желали сами организаторы, теперь не будут. Ограничение в 10 тыс. гостей ввели из соображений комфорта для постящихся, отметил генеральный директор стадиона «Ак Барс Арена» Радик Миннахметов.

По словам организаторов, контроль за билетами на пропускных пунктах был ужесточен, однако были приготовлены запасные билеты, а безбилетникам выдавали ланчбоксы.