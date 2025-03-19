«Как взрослела наша умма, так взрослел и муфтий»: Камиль Самигуллин пошел на 4-й срок

Камиль хазрат Самигуллин в четвертый раз стал муфтием Татарстана, а Джалиль хазрат Фазлыев вновь избран главным казыем. О том, как прошел «отчетно-выборный» съезд Духовного управления мусульман Татарстана и какие ожидания у религиозного сообщества от следующего четырехлетия, – в репортаже «Татар-информа».





IX Съезд Духовного управления мусульман РТ прошел сегодня в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстану повезло с муфтием»

IX Съезд Духовного управления мусульман РТ прошел сегодня в МВЦ «Казань Экспо». Среди почетных гостей курултая были Раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер РТ, председатель Национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, председатель ЦДУМ Талгат Таджуддин, а также 1520 имамов республики, в том числе 97-летний участник Великой Отечественной войны, писатель Харис хазрат Салихов.

Главной темой съезда стали выборы муфтия и главного казыя Татарстана. Напомним, в январе 2025 года пленум ДУМ РТ объявил безальтернативных кандидатов на эти посты. Сегодня единогласным решением полутора тысяч имамов на свои посты переизбрались Камиль хазрат Самигуллин (муфтий РТ с 2013 года) и Джалиль хазрат Фазлыев (главный казый РТ с 2006 года).

Главной темой съезда стали выборы муфтия и главного казыя Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вновь избранного муфтия поздравил Рустам Минниханов. В своем выступлении он отметил, что с начала СВО мусульмане Татарстана активно включились в гуманитарную деятельность, оказывают помощь защитникам Отечества и жителям новых регионов. «Особая благодарность имамам и руководителям городов и районов за поддержку участников СВО и их семей. Вы вносите большой вклад в это благородное дело», – обратился он к делегатам съезда.

Итоги съезда, безусловно, не стали неожиданностью. Имамы и казыи со всей республики еще до начала заседания были уверены в победе Камиля хазрата. «Мы ведь нормальная организация, поэтому у нас все должно быть нормально», – отвечали имамы на вопрос, может ли случиться что-то неожиданное в зале заседания.

Вновь избранного муфтия поздравил Рустам Минниханов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстану повезло с муфтием – человек молодой. Как взрослела наша умма в Татарстане, так взрослел и он», – поделился с «Татар-информом» экс-муфтий Татарстана (в составе ЦДУМ), имам-хатыб Новослободской («Белой») мечети Фарид Салман.

Главной характеристикой минувшего четырехлетия делегаты называли стабильность.

«Нельзя сказать, что были серьезные изменения, за исключением растущего количества мечетей. Чего ожидать в следующие четыре года? Не думаю, что будут кардинальные изменения. Глобальные проблемы уже решены, институты уже созданы», – констатировал председатель Совета по исламскому образованию России, ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин.

Рафик Мухаметшин: «Не думаю, что будут кардинальные изменения. Глобальные проблемы уже решены, институты уже созданы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Цените жизнь, пока не пришла смерть»

Девизом курултая стал хадис: «Цените пять вещей, пока их не заменят другие пять: молодость – пока не наступила старость, здоровье – пока не пришла болезнь, богатство – пока не пришла нужда, свободное время – пока не пришла занятость, жизнь – пока не наступила смерть».

Под эту формулу Камиль хазрат и подвел деятельность Духовного управления за минувшие четыре года: воспитание и просвещение молодежи, пропаганда здорового образа жизни и развитие халяль-индустрии, сохранение духовного наследия и религиозных ценностей, создание возможностей для полезного досуга мусульман.

Единогласным решением полутора тысяч имамов Камиль хазрат Самигуллин переизбрался на свой пост Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пятый пункт – ценность жизни – умма осознала, по словам Самигуллина, с началом специальной военной операции. Этой теме Самигуллин уделил особое внимание.

ДУМ РТ обеспечило военнослужащих в зоне СВО тремя мотоциклами и семью автомобилями, 40 комплектами обмундирования, 165 тысячами карманных молитвенников. Вместе с бойцами службу несут четыре полковых имама, а 27 хазратов и сотрудников ДУМ регулярно посещают зону проведения спецоперации. Сегодня ДУМ РТ передаст в зону СВО две машины «УАЗ», оборудованные под мобильные мечети.

Хазрат также рассказал о достижениях Духовного управления в области образования, халяль-индустрии и финансов.

Рукописный Коран, работа над которым велась с 2022 года, стал центральным экспонатом выставки достижений ДУМ РТ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рукописный Коран, гуманитарные грузы и артефакты Великой Отечественной

Тот же хадис о пяти ценностях лег в основу выставки достижений ДУМ РТ, расположенной в фойе выставочного центра. Ее центральным экспонатом стал рукописный Коран, работа над которым велась с 2022 года.

После стендов телеканала «Хузур ТВ» и издательского дома «Хузур», где можно увидеть те самые молитвенники для военнослужащих, расположились две экспозиции. На первой представлено то, из чего состоит гуманитарная помощь татарстанских мусульман, – предметы питания, одежды, маскировочные сети, носилки и многое другое.

Мансур Джалялетдинов: «В 2022 году в мечети Марджани я объявил, что все неравнодушные могут помочь. Народ откликнулся» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В 2022 году в мечети Марджани я объявил, что все неравнодушные могут помочь [бойцам СВО]. Народ откликнулся», – рассказал «Татар-информу» заместитель муфтия РТ по вопросам поддержки участников специальной военной операции Мансур Джалялетдинов. Так и возникла эта выставка – здесь представлено все, что люди отправляют на СВО.

Вторая выставка – мемориальная. Здесь под стеклом представлены вещи героев Великой Отечественной войны: Мусы Джалиля, Аделя Кутуя, Михаила Девятаева и многих других. Между витринами – манекены в подлинной советской униформе. Всего здесь около 80 экспонатов.

Вторая выставка – мемориальная. Здесь под стеклом представлены вещи героев Великой Отечественной войны Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Отдельно мы показали летчиков, потому что Татарстан в годы Великой Отечественной войны был, как и сейчас, «авиастроительной» республикой», – сообщил автор выставки, старший научный сотрудник Национального музея РТ Наиль Хабибуллин.

«Самый масштабный ифтар»

Сразу после съезда в «Казань Экспо» началось самое масштабное разговение в Татарстане – XIII Республиканский ифтар.

«Мы готовимся собрать 13 тысяч человек – это самый масштабный ифтар в стране. Больше ифтаров мы не знаем», – отмечал Камиль Самигуллин в прошлую пятницу на пресс-конференции в Духовном управлении мусульман РТ.

Сразу после съезда в «Казань Экспо» началось самое масштабное разговение в Татарстане – XIII Республиканский ифтар Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году Республиканский ифтар принимает за столом разговения верующих со всех уголков Татарстана, чиновников и министров, участников СВО, религиозных, общественных и культурных деятелей. Как только прозвучал азан, все мусульмане вместе с Раисом Татарстана совершили ахшам-намаз. После этого верующие коллективно прочитали молитву за погибших и действующих участников СВО и за благополучие Родины.

Ифтар был приурочен к Году защитника Отечества, поэтому вся его программа была связана с темой любви к Родине и поддержки участников СВО и их семей.

После ифтара Камиль Самигуллин поблагодарил организаторов ифтара:

«Хочу сказать спасибо организаторам, Радику [Абдрахманову], волонтерам. Как говорил наш Пророк: «Кто не благодарит людей, тот не благодарит и Всевышнего», – сказал он журналистам.

Муфтий отметил также, что в этом году на Республиканский ифтар пришло больше людей, чем планировалось:

«До нас дошли новости, что в этом году пришло на две тысячи человек больше. Это сопоставимо с максимальной вместимостью зала. Людей было больше, и этому нужно радоваться – у людей больше желания. В следующий год будем продумывать, подводить итоги», – подчеркнул Камиль хазрат.

Первый заммуфтия РТ Ильфар хазрат Хасанов присоединился к этим словам:

«С каждым годом количество постящихся увеличивается, люди стремятся разделить друг с другом радость Рамадана. Значит, его нужно развивать и увеличивать масштабность!», – сказал он.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»