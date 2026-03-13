Минниханов после участия в Республиканском ифтаре: Да будет милость Аллаха со всеми вами!

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях поделился впечатлениями от участия в XIV Республиканском ифтаре, собравшем около 8 тыс. верующих.

«Среди гостей мероприятия – послы и консулы ряда государств, представители международных организаций и руководители религиозных объединений республики, ветераны специальной военной операции и их семьи», –отметил Раис РТ в своем канале в национальном мессенджере MAX.

На одном из выложенных руководителем республики снимков запечатлен Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Тоткан уразаларыгыз һәм кылган догаларыгыз кабул булсын! Раббебез илебезне ярдәменнән һәм рәхим-рәхмәтеннән аермасын барлык оештыручыларга һәм ярдәм күрсәтүчеләргә ихлас рәхмәтләремне җиткерәм. Сездән барыгыздан Аллаһ разый булсын! (в переводе – „Пусть будут приняты ваши посты и совершенные молитвы! Искренне благодарю всех организаторов и всех, кто оказывает помощь и поддержку нашей стране. Да будет милость Аллаха со всеми вами!“)» – заключил Рустам Минниханов.

Республиканский ифтар организовали Духовное управление мусульман РТ, дирекция стадиона «Ак Барс Арена», национально-туристический комплекс «Туган авылым» и МВЦ «Казань Экспо».