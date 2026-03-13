XIV Республиканский ифтар собрал в МВЦ «Казань Экспо» 8 тыс. гостей

XIV Республиканский ифтар, проходящий сегодня в международном выставочном центре «Казань Экспо», собрал 8 тыс. гостей. Об этом «Татар-информу» сообщили организаторы мероприятия.

Среди пришедших на ифтар – верующие изо всех уголков Татарстана, участники специальной военной операции, малоимущие и почетные гости.

Мероприятие организуют Духовное управление мусульман РТ, дирекция стадиона «Ак Барс Арена», национально-туристический комплекс «Туган авылым» и МВЦ «Казань Экспо».

Официальная часть программы ифтара началась в 16.30, о чем сообщал «Татар-информ».