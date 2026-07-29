Медведев заявил, что сохранить Россию можно только путем победы в спецоперации

Дмитрий Медведев в 2015 году

Фото: © «Татар-информ»

Сохранить Россию можно, только одержав победу в специальной военной операции, и все ответственные отечественные политические силы понимают это. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на «Территории смыслов».

«Я хочу сказать в этом зале, где присутствуют разные политические силы, мои коллеги, которые возглавляют политические партии, что у нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна – сохранить нашу страну. Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом – победой в специальной военной операции», – заявил экс-президент России (цитата по ТАСС).

По мнению Медведева, по этому вопросу позиции всех политических партий, всех ответственных политических сил абсолютно совпадают.

Дело в том, что, по оценке политика, страны Запада сейчас «используют Украину как таран для того, чтобы уничтожить Российскую Федерацию, не скрывая уже».

Происходящее он попытался вписать в исторический контекст. Медведев убежден, что противники России, какое бы название она ни носила, во все времена пытались расшатать ее государственность, так как им не нравится страна «большая, сильная, гордая, самодостаточная, которой невозможно командовать».

Кроме того, добавил Медведев, Россию испытывают на прочность во всех смыслах, особенно – в экономическом плане. В частности, против нее введено «запредельное» количество санкций.

Ранее Президент РФ Владимир Путин призвал делать все необходимое, чтобы бойцы специальной военной операции ни в чем не нуждались, а также оперативно реагировать на случаи несправедливого отношения к их семьям.