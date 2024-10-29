«Когда все вместе, появляются силы»: школьники из РТ отливают блиндажные свечи для бойцов

Окопная свеча

Фото: © «Татар-информ»

Учащиеся Джалильской гимназии Сармановского района Татарстана присоединились к акции «Свеча Победы». Под руководством школьного психолога Альфии Шайхутдиновой ученики изготавливают блиндажные свечи, чтобы солдаты на передовой могли согреться, просушить одежду и приготовить пищу. Каждая из них может гореть примерно шесть часов.

Сегодня они отлили тысячную свечу. Чтобы разделить с ребятами этот момент, на мероприятие были приглашены активисты и организаторы группы «Помощь рядом» Мадина Сабирова и Делюс Фазлыев. Они вручили коллективу школы благодарственное письмо от командования и личного состава мотострелкового батальона «Тимер».

Изготовление свечей в гимназии происходит в основном во внеурочное время. Учащиеся занимаются этим и в каникулярный период.

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

«Я руковожу 7 „Б“ классом. В основном изготавливаем свечи со своими учениками, к нам с удовольствием присоединяются также парни и девушки из 8 „А“ класса. Саша Радаев, например, не пропускает ни дня, даже остается после всех. А жестяные банки приносят все учащиеся нашей гимназии», — рассказала педагог.

Большую помощь в обеспечении парафином оказывают волонтеры проекта «ZA СВОих» из Альметьевска, группа «Помощь рядом» поселка Джалиль и семьи учащихся гимназии. Так, например, родители Эльвины Хафизовой приносят свечи, изготовленные дома.

«В целом родители нашего класса очень активные. Вместе с ними собираем и отправляем продукцию, другие принадлежности. В прошлом году оказали помощь и детскому дому. Учителя гимназии также не остаются в стороне от помощи. Неоднократно отправляли военнослужащим домашнюю лапшу. Наш директор Гульнара Булатова поддерживает все наши начинания, обеспечила нас отдельным кабинетом для изготовления свечей», — заметил Альфия Шайхутдинова.

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

Супруг педагога Эльвир Шайхутдинов — ветеран боевых действий, прошедший войну в Чечне. Он и его младший брат Ильнар также участвуют в процессе изготовления свечей. Братья отправили участникам специальной операции и печку.

«Когда видимся с военными во время их краткосрочного отпуска, слышим от них только слова благодарности, ведь их вдохновляет и небольшая помощь. Конечно, когда все вместе и дружны, появляются дополнительные силы для преодоления трудностей, вера в победу», — рассказала учительница.

По словам педагога, она гордится своими учениками, радуется, что они воспитаны как настоящие патриоты, выражает благодарность их родителям. В целом в гимназии часто проводятся мероприятия и акции, связанные с благотворительностью или другими добрыми делами.

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

Жители района также вносят свой вклад по мере сил: участвуют в плетении маскировочных сетей, подготовке продукции, шитье одежды, сборе других необходимых принадлежностей. Вместе с шефской помощью бойцам передают письма и открытки, написанные учащимися школ.

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Фото предоставлено Альбиной Сабировой.